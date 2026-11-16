AQUA Carpatica își extinde prezența în rețeaua Rossmann din Polonia, de la 300 la aproape 2.000 de magazine

AQUA Carpatica își consolidează prezența pe piața poloneză prin extinderea distribuției în rețeaua Rossmann, liderul pieței de drogherii din Polonia și unul dintre cei mai importanți retaileri de profil din Europa. Extinderea este un nou pas în strategia de dezvoltare internațională a brandului, prezent astăzi pe patru continente, cu obiectivul declarat de a dubla numărul piețelor externe.

Produsele AQUA Carpatica sunt disponibile în prezent în 1.960 de magazine Rossmann din Polonia. Distribuția sa a crescut de la numărul inițial de 300 de magazine, o extindere majoră în cadrul rețelei. Astfel, AQUA Carpatica este prezentă în aproximativ 92% din rețeaua Rossmann la nivel național, marcând un pas important în consolidarea prezenței sale pe piața poloneză.

Extinderea vine datorită feedbackului pozitiv primit din partea consumatorilor polonezi și contribuie la creșterea vizibilității brandului și a accesibilității produselor sale.

În magazinele Rossmann din Polonia, AQUA Carpatica este prezentă cu două produse din portofoliul său: apă minerală naturală plată și natural carbogazoasă, ambele în sticle de 330 ml.

Rossmann, liderul pieței de drogherii din Polonia

Fondat în Germania în 1972, Rossmann este unul dintre cei mai mari retaileri de drogherie din Europa, cu peste 5.200 de magazine. Grupul operează rețele de magazine în Germania, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania, Elveția, Turcia, Albania și Kosovo.

În Polonia, Rossmann ocupă primul loc pe piața drogheriilor, cu o rețea de peste 2.100 de magazine, vizitată zilnic de 1,27 milioane de clienți, potrivit datelor comunicate de retailer.

Dimensiunea rețelei și acoperirea sa națională transformă Rossmann într-un partener comercial important pentru dezvoltarea AQUA Carpatica pe piața poloneză.

Polonia, o piață importantă în strategia de dezvoltare internațională

Pe lângă prezența extinsă în rețeaua Rossmann, AQUA Carpatica este disponibilă pe piața poloneză și prin alte canale de distribuție, inclusiv HoReCa, retail tradițional și comerț modern, unde brandul este listat în rețelele Intermarché și E.Leclerc, precum și în e-grocery. Această diversificare susține strategia brandului de consolidare a prezenței pe piața poloneză și de creștere a accesibilității produselor pentru diferite categorii de consumatori. Polonia este, alături de România, una dintre piețele în care distribuția AQUA Carpatica este susținută de parteneriatul strategic încheiat în 2022 cu PepsiCo.

Extinderea din Polonia se înscrie într-un ritm susținut de dezvoltare internațională: din toamna anului trecut și până astăzi, AQUA Carpatica a ajuns de la 25 la 28 de țări, iar obiectivul asumat este ca exportul să reprezinte o treime din cifra de afaceri. Pentru a susține această creștere, compania a finalizat la Vatra Dornei o investiție de peste 35 de milioane de euro în extinderea capacității de producție.

Rezultatele de pe alte piețe confirmă această direcție. În Grecia, AQUA Carpatica este brandul de apă importată numărul 1, potrivit datelor Nielsen pentru 2025. În Marea Britanie, produsele sunt listate în rețele precum Ocado, Tesco, Sainsbury’s și Booths. Performanța pe piața britanică este susținută și de poziționarea în topul vânzărilor din categoria apei pe Amazon UK, una dintre cele mai importante platforme de comerț online din Marea Britanie, confirmând succesul și competitivitatea brandului la nivel internațional. Din 2025, brandul este prezent și în America de Sud, prin intrarea pe piața din Peru.

„Faptul că AQUA Carpatica ajunge în aproape 2.000 de magazine Rossmann arată că un consumator exigent recunoaște calitatea oriunde o întâlnește. Nu urmărim să fim prezenți peste tot, ci să contăm pe piețele care cântăresc cu adevărat, iar Polonia este una dintre ele. România este patria apelor minerale, iar misiunea noastră este ca lumea să afle acest lucru dintr-o sticlă de AQUA Carpatica”, a declarat Jean Valvis, fondator și președinte al Valvis Holding.

Prin dezvoltarea parteneriatelor comerciale și extinderea distribuției internaționale, AQUA Carpatica, ale cărei produse au primit în 2026 două distincții Grand Gold la Monde Selection, continuă să promoveze calitatea apelor minerale naturale românești și să își consolideze poziția pe piețele externe.

Despre AQUA Carpatica

AQUA Carpatica, parte a grupului VALVIS HOLDING DISTRIBUTION, este un brand românesc premium de apă minerală naturală din Munții Carpați, lider valoric pe piața apei minerale din România și prezent astăzi în 28 de piețe internaționale, pe patru continente, din Europa și Orientul Mijlociu până în America de Nord și America de Sud. Expansiunea se sprijină pe o structură internațională aflată în construcție: parteneriatul strategic cu PepsiCo, parteneri de distribuție dedicați în piețele-cheie și o capacitate de producție extinsă la Vatra Dornei. Viziunea companiei este dublarea numărului de țări în care AQUA Carpatica este prezentă și consacrarea sa ca brand românesc cu adevărat internațional.

Articol susținut de AQUA Carpatica