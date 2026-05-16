Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat

Primăria Sectorului 3 încheie un nou contract, de 43 milioane de lei, pentru finalizarea lucrărilor la aquapark-ul din Parcul Pantelimon, potrivit unui proiect adoptat joi de Consiliul local. Ajunge să coste 216 milioane de lei, aproape dublu, față de 2018, când a început construcția și când costul era de 112 milioane lei. Trebuia să fie gata în 2019.

Contractul pentru executarea lucrărilor merge tot la Algorithm Construcții S3, firma Primăriei Sectorului 3, este cea care a făcut până acum lucrările la acest obiectiv. Noul contract, potrivit proiectului de joi al Consiliul local merge tot la Algorithm.

Suplimentarea este necesară pentru finalizarea lucrărilor, au motivat aleșii:

„Având în vedere că pentru obiectivul de modernizare și reabilitare Parc Pantelimon, lucrările nou aprobate sunt lucrări necesare finalizării investiţiei şi nu se regăsesc în obiectul Contractului inițial, se impune iniţierea unei noi proceduri şi încheierea unui nou Contract de lucrări, în vederea punerii în acord a execuţiei efective cu indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cu devizul general, aprobați prin HCLS nr. 646/18.12.2025”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.

Noii indicatori au fost aprobați în decembrie, însă contractul a fost aprobat abia acum de Consiliul Local, fiind nevoie de desfășurarea unei noi proceduri de achiziție.

Șantierul parcului acvatic. Foto: Robert Negoiță / Facebook

Noul termen: 8 luni de acum

Banii merg pentru lucrări noi și lucrări rămase de executat.

„Aceste modificări cuprind partea de pergolă pentru susținerea sistemului fotovoltaic, de amenajarea piscinelor din curte, respectiv aducerea piscinelor în formele cerute de legislația în vigoare, inclusiv partea de control acces, zona de încărcare a mașinilor electrice, se va face o zonă verde, o parcare care va fi exclusiv pentru mașinile electrice, mașinile electrice care vor fi încărcate din aceste panouri fotovoltaice”, a spus Viorel Sandu, reprezentantantul constructorului, în timpul ședinței de Consiliu Local.

„Și partea de control acces care se va face cu un sistem tip brățară, respectiv cetățeanul când va intra în incinta parcului, va primi la intrare o brățară și cu acea brățară se poate plimba oriunde în parc pentru a avea acces nelimitat, iar la final cu aceea brățară își va plăti partea de consumație și zona unde a avut acces”, a adăugat Sandu.

Termenul de finalizare a lucrărilor este, potrivit contractului, 8 luni de la ordinul de începere.

Reprezentantul constructorului a declarat însă că speră să fie gata mai repede, la vară.

„Noi păstrăm același termen care a fost dat prin această solicitare. Nu majorăm termenele care erau pentru finalizare, la sfârșitul acestui an. Noi sperăm undeva în vară, să reușim să autorizăm pentru funcționare”, a declarat Viorel Sandu.

Stan, USR: „Proiect megalomaniac”

Consilierii USR au criticat faptul că Primăria Sectorului 3 a investit atâția bani în acest proiect.

„În 2024 ni s-a spus că lucrările sunt aproape gata. Vă bateți joc de banul public, domnule primar. Acest proiect nu este decât o gaură neagră bugetară a Sectorului 3”, a declarat în timpul ședinței Andrei Stan, consilier local USR.

„Am plecat de la 112 milioane de lei acum 8 ani de zile. Iar acum cu această suplimentare ajungem la 255 de milioane de lei pentru această investiție. Bani publici care ajung în mâinile unui privat, pentru că a fost concesionat acest aquapark. De banii aceștia puteam construi între 5 și 10 școli, depinde de mărimea lor. Dar noi, ce facem, domnule primar, îi îngropăm într-un proiect megalomanic”, a mai spus politicianul USR.

„Aruncăm cu sutele de milioane pentru că, puțin câte puțin, an de an, mandat de mandat se adaugă bani și nu se finalizează. Dacă nici acesta nu este un semnal pentru cine votează genul acesta de administrație, băgând zeci, zeci, zeci de milioane de euro, an de an, într-un proiect care nu se mai finalizează și care, culmea, nu o să rămână al primăriei, o să ducă la un privat care plătește o redevență minimă, cu o investiție absolut minimă”, a declarat și Eugen Matei, consilier local USR.

O firmă fondată recent va lua administrarea aquaparkului

În ianuarie 2025, după patru licitații eșuate, în care nicio companie nu și-ar fi exprimat dorința de a administra noul complex acvatic, Primăria Sectorului 3 a atribuit concesionarea parcului, pe 35 de ani, firmei Aquaventura Water Park Spa SRL, o firmă înființată chiar în timpul licitației, potrivit Buletin de București.

Redevența minimă este de 403.900 de euro pe an, fără TVA, noul administrator ar urma să plătească circa 4,2% pe an din veniturile obținute. Marius Turcu, patronul și administratorul Aquaventura Water Park Spa SRL, deține 10% dintr-o altă societate, Imperium Creative Bussines SRL. În 2021, arată sursa citată, Imperium Creative Bussines SRL a cumpărat un imobil de la Future Tools Construction SRL. Aceasta din urmă este o firmă controlată de familia Negoiță, a mai scris Buletin de București.

Parcul va fi operat de concesionar după finalizarea lucrărilor de construire. Acesta are obligația de a amenaja pe propria cheltuială zonele de luat masa, terasele și zona patinoarului.

Primăria, așteptată să predea

Alina Bilan, consultantul care a participat la elaborarea documentației de concesiune, prezent în ședința de Consiliu Local, a declarat că firma care a concesionat poate face investițiile asumate abia după ce Primăria termină lucrările și predă amplasamentul.

„Investițiile care trebuie făcute de către concesionar nu au legătură cu aceste investiții. Sunt două chestiuni separate. Concesionarul avea obligația să facă investiții în funcționalizarea complexului acvatic, respectiv să amenajeze restaurantele, toate spațiile de alimentație publică,mobilier, mobilier pentru terase, patinoar și să facă investiții în anul 2 și 3 de concesiune în terase, în zona exterioară. Practic, primăria trebuie să predea acest complex recepționat și apoi concesionarul să facă investiții. Imobilul trebuie finalizat, recepționat, predat acestui concesionar, ca să poată să facă investițiile și ca să poată să opereze”, a declarat Alina Bilan.

Cum s-a dublat costul și cum a tot fost amânat termenul de deschidere

Primăria Sectorului 3 a început construirea aquaparcului din Parcul Pantelimon în 2018, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei. Termenul de finalizare a lucrărilor era noiembrie 2019, dar acesta a fost prelungit până în aprilie 2020, când tot complexul trebuia să fie gata.

În aprilie 2020, Consiliul Local Sector 3, la solicitarea Primăriei, a alocat încă 15 milioane de lei pentru amenajarea unui patinoar în Parcul Pantelimon, pe acoperișul uneia dintre clădirile din parcul acvatic, dar și pentru achiziția de instalații de climatizare. De asemenea, termenul de finalizare a parcului acvatic a fost amânat cu 1 an, până în aprilie 2021. Apoi Primăria a cerut prelungirea termenului până la finalul anului 2022.

În iulie 2022, Consiliul Local a aprobat o nouă majorare de preț pentru modernizarea Parcului Pantelimon și a complexului acvatic, de la 142 milioane lei la 162 milioane lei (32 milioane de euro).

În vara lui 2022, Primăria Sectorului 3 a decis concesionarea parcului acvatic, condiția ca operatorul economic desemnat să termine lucrările rămase de executat.

La finalul lui 2022, lucrările nu au fost finalizate, constructorul având probleme. Construcția era undeva la 70%.

În aprilie 2023, Consiliul Local Sector 3 a aprobat un deviz de aproape 50 milioane lei (10 milioane de euro) ca societatea primăriei – Algorithm Construcții S3 – să finalizeze lucrările rămase și să doteze complexul acvatic cu echipamentele necesare., practic a fost schimbat constructorul, iar lucrarea ar urma să fie gata la finalul lui 2023. N-a fost.

Negoiță: „Am făcut greșeli. Ca de exemplu, faptul că am alocat puțin bani”

Apoi, reprezentanții Primăriei au anunțat că va fi gata în iunie 2024.

În decembrie 2025, suma destinată complexului Aqua Parc Pantelimon a fost majorată cu 56 de milioane de lei, ajungând la un total de 216 milioane lei, TVA inclus. Valoarea totală a investiției ajunge la aproximativ 216 milioane de lei.

„Da, trebuia să fie gata de mult. Dar e un proiect greu, e un proiect complex și nici noi nu avem mare experiență în așa ceva și noi am făcut greșeli. Ca de exemplu, faptul că am alocat puțin bani”, a declarat Negoiță în decembrie 2025.

Primarul a declarat atunci că proiectul ajunge, chiar și după scumpiri, la maxim 1.300 euro/mp.

„Și chiar și așa, suntem undeva la 1000 și ceva, 1200, 1300 de euro, metru pătrat, de așa ceva. Ceea ce, credeți-mă, nu este nimic exagerat, nu este deloc foarte mult. După suplimentare, ajungem la această sumă. Repet, e o mare vină a mea și a mea, pentru că eu am tras neapărat să alocăm bani puțini, să o facem cu bani puțini, după care, evident că n-am fost de acord să renunțăm la calitate. S-a lucrat cu materiale foarte bune, este o lucrare extraordinară. Și din această cauză nu este încă gata, că s-au terminat banii și mai sunt câteva lucrări, nu multe, care trebuiesc finalizate și trebuiesc făcute ca lumea”, a mai spus Negoiță.