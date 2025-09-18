Arabia Saudită a semnat un acord-surpriză de apărare reciprocă cu o putere nucleară

Anunțul vine după atacurile israeliene din 9 septembrie care au vizat Hamas, un atac fără precedent care a zguduit Qatarul și a înfuriat bogata regiune a Golfului, care miza pe protecția militară a Washingtonului, aliatul său istoric, notează AFP, citată de Agerpres.

Arabia Saudită și Pakistanul au semnat miercuri un „acord strategic de apărare mutuală“, angajându-se să se apere reciproc în cazul unui atac, la mai bine de o săptămână după ce Israelul a lovit gruparea palestiniană Hamas în Qatar, notează AFP.

Islamabadul – care deține arme nucleare și a cunoscut în urmă cu patru luni cea mai gravă confruntare din ultimele decenii cu vecina sa, India – și Riadul au semnat miercuri acest acord care prevede că ‘orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor’, potrivit agenției oficiale de presă saudite, SPA.

Acordul a fost semnat miercuri în timpul vizitei de stat a premierului pakistanez, Shehbaz Sharif, la Riad, unde s-a întâlnit cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman.

Anunțul său vine după atacurile israeliene din 9 septembrie care au vizat Hamas, un atac fără precedent care a zguduit Qatarul și a înfuriat bogata regiune a Golfului, care miza pe protecția militară a Washingtonului, aliatul său istoric.

Dacă Riadul încearcă să-și diversifice alianțele, această apropiere de Islamabad, care iese dintr-un conflict cu New Delhi, nu șterge legăturile comerciale majore ale Arabiei Saudite cu India, o altă putere nucleară.

India, unul dintre cei mai mari importatori de țiței din lume, își acoperă peste 85% din nevoile sale de la furnizori străini, printre care Irakul și Arabia Saudită care împreună au reprezentat 45% din importurile de țiței ale Indiei în 2024.

Un ultim semn al echilibrului diplomatic saudit: în timpul recentului conflict dintre India și Pakistan, rivale de la independența și dureroasa lor împărțire din 1947, Riadul s-a străduit să joace un rol de mediator.