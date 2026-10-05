Arabia Saudită s-a alăturat ofensivei contra forțelor houthi: O sută de avioane au participat la operațiunea „Zori în Yemen”

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat luni că se alătură ofensivei lansate cu o zi înainte de guvernul yemenit împotriva forțelor pro-iraniene, transmit France Presse și Reuters.

„O sută de avioane de luptă au participat astăzi, în zori, la operațiunea «Răsăritul Yemenului»”, a anunțat pe X purtătorul de cuvânt al coaliției, generalul Turki al-Maliki, adăugând că aceasta asigură „sprijin aerian 24 de ore din 24 forțelor armate yemenite de la sol”.

„Am distrus 324 de ținte de mare valoare de la lansarea operațiunii”, a adăugat el.

Coaliția asigură, de asemenea, „protecția aeriană a strâmtorii Bab el-Mandeb”, strategică pentru comerțul maritim internațional, și își continuă operațiunile împotriva „țintelor mobile”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Operațiunea „Răsăritul Yemenului” a început duminică

Duminică, forțele houthi au blocat o arteră cheie care leagă Taez, un mare oraș din sud-vest pe care îl înconjoară acum, de Aden, unde își are sediul guvernul recunoscut la nivel internațional.

Șeful Consiliului Prezidențial yemenit, Rachad al-Alimi, a anunțat imediat lansarea unei ofensive menite să recucerească întreg teritoriul, denumită „Răsăritul Yemenului”.

Forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită, au capturat luni poziții-cheie în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, au declarat pentru Reuters surse militare și guvernamentale.

Forțele guvernamentale au preluat controlul asupra unor porțiuni întinse din districtul Dhubab, care domină strâmtoarea Bab el-Mandeb, și își afirmă controlul deplin asupra zonei, cu sprijin aerian intens din partea coaliției conduse de Arabia Saudită, potrivit surselor.

Presa aliniată mișcării Houthi a negat anterior că forțele guvernamentale ar fi înregistrat avansuri în zonă.

Forțele houthi au creat mari probleme Arabiei Saudite

În septembrie, mișcarea houthi a provocat înfrângeri importante forțelor guvernamentale yemenite și aliatului lor saudit, consolidându-și în special controlul asupra strategicei strâmtori Bab el-Mandeb.

Houthii desfășoară, de asemenea, lovituri regulate împotriva Arabiei Saudite, aliat al guvernului yemenit. Aceștia au lansat numeroase atacuri împotriva regatului și au impus un blocaj asupra flotei sale.

Un atac desfășurat duminică în estul regatului și revendicat de houthi a dus la întreruperea transportului de petrol prin conductă Est-Vest, a declarat luni pentru AFP o sursă din sectorul energetic.

Acest oleoduct a devenit crucial pentru Arabia Saudită, primul exportator mondial de țiței, de când Iranul a impus restricții severe asupra navigației în strâmtoarea Ormuz la începutul războiului din Orientul Mijlociu, blocând principala rută de transport a petrolului saudit către piețele internaționale.