Guvernul Yemenului a lansat o operațiune pentru a-și recuceri teritoriul aflat sub controlul Houthi, după ofensiva-fulger în care a pierdut zona de coastă

Președintele Yemenului, Rashad al-Alimi, a anunțat duminică „începutul unei operațiuni militare pentru recuceri teritoriului” care se află sub controlul rebelilor Houthi, aliați ai Iranului, potrivit BBC și AFP.

Războiul din Yemen a izbucnit în 2014, când rebelii au capturat capitala, Sanaa, pe care o controlează și astăzi. După câțiva ani relativ calmi, ostilitățile au fost reluate în iulie 2026, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Printr-o ofensivă în septembrie, rebelii Houthi au capturat întreaga coastă yemenită de la Marea Roșie, inclusiv Strâmtoarea Bab el-Mandeb, împiedicând Arabia Saudită, principalul sponsor al guvernului recunoscut internațional din Yemen, să mai folosească această rută ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz pentru exporturile de petrol.

„Astăzi anunț începutul unei operațiuni militare pentru a recuceri teritoriul rămas (sub control Houthi, n.r.) al republicii și pentru extinderea autorității statului și a instituțiilor sale asupra întregului teritoriu național”, a declarat președintele yemenit, într-un discurs televizat.

Rebelii Houthi continuă să facă progrese pe câmpul de luptă

Forțele guvernamentale au inițiat atacuri împotriva Houthi în mai multe zone din Yemen, inclusiv în regiunea Sanaa, bastionul nordic al rebelilor. Chiar și așa, rebelii continuă să facă progrese.

Duminică, aceștia au tăiat o rută crucială de aprovizionare care lega Taiz de Aden, capitala provizorie a guvernului yemenit.

Acum Houthi controlează zona și ruta de aprovizionare, încercuind practic Taiz, un oraș-cheie care se află sub controlul guvernului recunoscut internațional, a scris AFP, citând trei surse din domeniul securității.

Duminică, purtătorul de cuvânt al armatei Houthi, Yahya Saree, a declarat că gruparea a lansat un atac cu rachete balistice și drone asupra unor obiective ale gigantului petrolier Aramco din capitala saudită Riad și din zona Khurais, bogată în petrol, situată în estul Arabiei Saudite.

„Ambele operațiuni și-au atins obiectivele cu succes”, a susținut purtătorul de cuvânt. „Loviturile au fost precise, provocând incendii mari la obiectivele vizate”, a adăugat acesta.

Arabia Saudită a lovit, la rândul ei, ținte ale mișcării Houthi, potrivit postului de televiziune Al-Masirah, controlat de Houthi. Cel puțin două persoane au fost rănite în loviturile de duminică, conform aceluiași post.