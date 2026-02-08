Aramis Invest, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru din cauza scăderii comenzilor

Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice.

Cel mai mare producător din Maramureș, cu cea mai mare cifră de afaceri, și cel mai mare angajator din județ, își reduce programul de lucru la 4 zile/săptămână, de luni până joi inclusiv. Decizia conducerii a fost cauzată de scăderea comenzilor de la principalul beneficiar al firmei, holdingul Ikea, precum și a surplusului de producție stocat.

Citește mai mult la Profit.ro