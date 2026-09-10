„Arată disperare”. Cum se vede oferta fără precedent a lui Trump de a plăti mii de dolari alegătorilor pentru o victorie republicană în alegeri

Promisiunea președintelui SUA de a trimitr 5.000 de dolari fiecărui adult american, dar numai dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului la toamnă, ridică o mulțime de întrebări complicate, dar evidențiază câteva lucruri simple, spune analiștii americani.

Președintele Donald Trump a promis miercuri, într-un discurs la convenția republicană, că va oferi fiecărui adult american 5.000 de dolari, dacă partidul său își va păstra controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie.

„Se va numi «dividendul Trump»”, a declarat el la Dallas, fără să ofere prea multe detalii suplimentare.

Anunțul a sârnit o serie de reacții, multe dintre ele critice, în vreme ce unele voci au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea președintelui de a-și ține promisiunea.

După anunțul lui Trump, vicepreședintele JD Vance a apărat propunerea într-un interviu acordat Fox News, făcând referire la veniturile provenite din taxele impuse de administrație. Vance a mai sugerat că plățile sub formă de dividende nu ar urma să ajungă la cei bogați.

Clarificările nu au oferit prea multe lămuriri. Nu se știe modul în care Trump ar finanța aceste plăți sau cum va obține aprobarea legislativă pentru acestea.

Pericolul cu care se confruntă președintele

Într-un articol pe tema propunerii lui Trump, site-ul televiziunii Fox News a vorbit despre „o mișcare surprinzătoare” și o „promisiune fără precedent în istoria politicii americane”.

Dart tot Fox a oferit contextul. Sondajele comandate de postul conservator arată că Trump este dezaprobat de alegători în ceea ce privește economia, costul vieții și inflația. Mai exact, 65% dintre alegători dezaprobă modul în care acesta gestionează economia.

Inflația a crescut de la 2,4% la 3,4% de la începutul războiului, în februarie, în timp ce prețurile la benzină au înregistrat, de asemenea, o creștere.

Bloomberg News a analizat de asemenea momentul, subliniind că oferta lui Trump subliniază pericolul cu care se confruntă președintele înainte de ziua alegerilor din noiembrie, precum și „disperarea acestuia de a evita dezastrul”.

Pierderea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în toamnă i-ar bloca agenda legislativă și l-ar expune pe el și pe administrația sa la noi anchete ale Congresului.

„Nu avem excedente pe care să le împărțim”

Associated Press a numit propunerea lui Trump „dubioasă” și a subliniat că aceasta ar costa peste un trilion de dolari, agravând și mai mult deficitul bugetar anual al țării, precum și îngrijorările legate de inflație.

Trump a comparat plățile promise americanilor cu cele făcute de o corporație către acționari, invocând „puterea și succesul nostru economic extraordinar”.

Marc Goldwein, directorul principal de politici al Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil, un think tank din Washington, a declarat însă că dividendele sunt plătite de companii atunci când există un excedent.

Dar SUA înregistrează deficite anuale de 2 trilioane de dolari și au o datorie de 40 de trilioane de dolari, a observat el.

„Ideea că am avut succes fiscal este greșită și aproape ridicolă”, a spus el, citat de Associated Press. „Nu avem excedente pe care să le împărțim”, a adăugat expertul.

Trump ar avea nevoie de aprobarea Congresului

Situația legală a acestei propuneri este complicată.

Legile federale interzic cheltuielile menite să influențeze deciziile de vot, cum ar fi cumpărarea de voturi sau mituirea alegătorilor.

Însă Trump a prezentat plățile ca pe un beneficiu pentru toți adulții americani, indiferent dacă au votat sau nu și cum au votat, au afirmat experții juridici.

Propunerea lui Trump ar fi legală, deoarece plata ar ajunge la toată lumea, indiferent de modul în care au votat sau dacă nu au votat, a declarat avocatul John Day, din New Mexico, citat de New York Times.

„Aceasta este o promisiune electorală”, a spus Day. „Nu este o plată către persoane fizice pentru a încerca să le determine să voteze într-un anumit mod”, a explicat el.

Un lucru cert este însă că Trump nu va putea decide aceste plăți de unul singur. Congresul ar trebui să aprobe sau să consimtă în alt mod la această plată.

Suma ar depăși cu mult veniturile din taxe vamale ale SUA chiar și înainte ca Curtea Supremă să anuleze o mare parte din programul tarifar al președintelui anul trecut.

Promisiunile lui Trump din trecut nu s-au concretizat

Trump a propus plăți similare și în trecut.

La începutul celui de-al doilea mandat, el s-a angajat să plătească americanilor banii pe care Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, condus de Elon Musk, intenționa să-i reducă din bugetul federal.

Trump a menționat, de asemenea, rambursări de taxe vamale, prin care publicul ar primi o parte din veniturile provenite din taxele sale de import.

Aceste propuneri nu s-au concretizat din cauza lipsei de finanțare: eforturile lui Musk nu au dus la economii substanțiale, iar Curtea Supremă a anulat multe dintre taxele vamale impuse de Trump, forțând administrația sa să ramburseze importatorilor miliarde de dolari.

Unii au observat că mișcarea lui Trump amintește de strategia lui Musk de a cumpăra voturi în cursa pentru Curtea Supremă a statului Wisconsin de anul trecut, unde a distribuit cecuri de un milion de dolari alegătorilor pentru a încerca să susțină un candidat care, în cele din urmă, a pierdut.

Lipsa de popularitate a președintelui

Partidele care controlează Casa Albă suferă, de obicei, la alegerile de la jumătatea mandatului, o dinamică pe care Trump a încercat să o răstoarne încurajând alegătorii să se gândească că el se află pe buletinul de vot.

Dar președintele are potențialul de a fi atât un atu, cât și o piedică pentru republicanii care candidează.

Conform unei medii recente a sondajelor realizate de RealClearPolitics, doar aproximativ 39,6% dintre americani au aprobat performanța președintelui, în timp ce 57,1% au dezaprobat-o.

Trump a candidat la alegerile din 2024, în parte, pe baza unui program electoral care viza reducerea prețurilor și limitarea imigrației.

Războiul său împotriva Iranului și politicile tarifare au contribuit însă la alimentarea inflației, prețurile la benzină și motorină atingând niveluri deosebit de dureroase pentru consumatori.

Moartea a doi americani, uciși de agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) la începutul acestui an, a stârnit îngrijorări cu privire la efortul general al administrației sale de a aplica legea în materie de imigrație.

Trump a respins îngrijorările legate de creșterea prețurilor, calificându-le drept o „farsă” a democraților, iar Casa Albă și-a menținut poziția în ceea ce privește măsurile dure împotriva imigrației.