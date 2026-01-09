Arborând drapele rusești, „flota din umbră” iese la lumină. Zeci de petroliere clandestine au făcut în ultimele luni acest lucru

Marinera, vasul capturat de Statele Unite, nu este singurul din flota clandestină de petroliere care și-au ales recent o identitate rusească dorind să-și asigure astfel protecția, scriu jurnaliștii de la The New York Times, citați de Rador Radio România.

Flota clandestină iese din umbră. În ultimele zile, în timp ce armata SUA urmărea un petrolier vechi și ruginit departe de coastele Venezuelei și mai departe în Oceanul Atlantic, vasul fugar și-a schimbat identitatea. Anterior cunoscut sub numele de Bella 1, vasul a fost rebotezat Marinera. El nu a mai pretins că ar veni din Guyana. Noul steag, vopsit în grabă de echipaj chiar în toiul urmăririi, era tricolorul rusesc.

Potrivit unor experți în marină, pretinsa identitate rusească a vasului era probabil menită să oprească Statele Unite să mai urmărească vasul și să semnaleze eventualul pericol a unei riposte ruse într-un asemenea caz. Armata SUA și-a continuat oricum operațiunea, iar miercuri vasul a fost interceptat în apele dintre Islanda și Scoția. Până acum, Rusia nu a prea reacționat.

Totuși, opțiunea vasului de a arbora drapelul rusesc se înscrie într-un obicei tot mai larg răspândit, prin care unele petroliere clandestine au căutat să-și asigure protecția rușilor pe măsură ce țările occidentale și-au înăsprit măsurile împotriva comerțului clandestin cu petrol la nivel mondial.

Potrivit unei analize a ziarului american The New York Times, în ultimele zile cinci petroliere aflate recent în apele Venezuelei, inclusiv Marinera, au preferat să arboreze drapelul rusesc. Toate vasele au intrat sub incidența sancțiunilor SUA întrucât ele transportau petrol iranian sau rusesc.

Luna trecută, 17 petroliere clandestine au optat pentru drapelul rusesc, după cum relevă cei de la Lloyd’s List – firmă de investigații și informații de ordin maritim – iar, începând din luna iunie a anului trecut, peste 40 de vase au făcut și ele același lucru. Într-unul dintre incidentele semnalate anul trecut, armata rusă a intervenit direct, trimițând un avion de război ca un avertisment dur adresat Estoniei, când această țară a oprit petrolierul.

„În esență, avem de-a face cu o fugă de riscuri”, afirmă Richard Meade, redactorul-șef de la Lloyd’s List. „După ce au arborat patru sau cinci steaguri, acum constatăm că vasele se înregistrează în principal ca fiind ale Rusiei“.

De ani buni vasele clandestine mai vechi, precum Marinera, le-au oferit o cale de supraviețuire unor țări precum Venezuela, Iran și Rusia, dar și unor entități non-statale precum cartelurile de droguri, permițându-le să se sustragă sancțiunilor transportând pe ascuns petrol în jurul lumii. Deseori aceste vase arborează steaguri neproblematice, cum ar fi cel al Insulelor Cook, sau nu arborează niciunul, ascunzând astfel implicarea țărilor care le contractează.

„Anterior, problema cu toate aceste vase clandestine era faptul că rușii puteau să le nege apartenența cât se poate de plauzibil”, afirmă Meade. „Vasul putea aparține unei companii-fantomă din Dubai. El era înregistrat la un trust din Seychelles. Susținea că ar dispune de o asigurare, dar nimeni nu a văzut vreodată vreun act autentic. Nu erau lucruri despre care Rusia ar fi vrut să spună că ‘sunt vasele noastre’”.

Totuși, această schemă făcea ca vasele să rămână vulnerabile.

Potrivit datelor oferite de Kpler și de TankerTrackers.com, două firme care monitorizează transporturile petroliere de pe glob, Marinera a fost sancționat de Statele Unite pentru că transporta petrol iranian și nu se știe dacă, în ultimii ani, vasul ar fi transportat și petrol rusesc.

„Pe oceane, faptul că un lucru este legal nu este totdeauna și înțelept”

Deși Statele Unite au capturat vasul fără incidente, Rusia s-a arătat mai agresivă în privința apărării vaselor clandestine aflate mai aproape de țărmurile sale.

În luna mai a anului trecut autoritățile estoniene au încercat să oprească un petrolier pe nume Jaguar care se afla în apele Mării Baltice și despre care Estonia a spus că nu ar apraține niciunui stat. Rusia a trimis un avion de război în apărarea vasului, dorind să demonstreze astfel că vrea să îl protejeze, întrucât el transportase petrol rusesc și se îndreptase spre India. Marina estoniană a escortat vasul până în apele rusești.

„În Europa s-au înregistrat multe controverse în privința reacției față de asemenea vase”, afirmă Gonzalo Saiz Erausquin, cercetător la Royal United Services Institute, o instituție britanică pe probleme de apărare și securitate. „Ei nu au luat niciodată vreo măsură de o asemenea duritate”.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni unui număr de aproximativ 600 de vase clandestine implicate în transportul petrolier ilicit al Rusiei. După o serie de cazuri în care asemenea vase au fost suspectate de ruperea unor cabluri submarine, țările au început să recurgă și la acțiuni militare.

În decembrie 2024 un comando finlandez a oprit un petrolier suspectat că ar fi tăiat mai multe cabluri, iar în octombrie Marina Franceză a sechestrat și ea un presupus petrolier clandestin.

Elisabeth Braw, membră marcantă al Consiliului Atlantic, care a scris o serie de materiale despre vasele clandestine, afirmă că operațiunea SUA de preluare a vasului Marinera, deși probabil legală, ar putea avea consecințe neintenționate, inclusiv punerea în pericol a vaselor americane.

„Ce e clar pe oceane e faptul că un lucru legal nu este totdeauna și înțelept”, afirmă ea. „Pentru orice altă țară din lume, mai ales pentru țări care nu respectă legea în aceeași măsură ca, să zicem, cele din Scandinavia, mesajul ar fi că ele pot lua măsuri împotriva unor vase în largul mării, întrucât cine le va opri?”.