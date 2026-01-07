ULTIMA ORĂ Forțele SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni. Nava spărsese blocada impusă în Venezuela

Operațiunea a avut loc în nordul oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda, scriu New York Times, Reuters și NBC News.

Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, potrivit unui oficial american informat cu privire la operațiune, citat de New York Times.

Forțele SUA nu au întâmpinat rezistență sau ostilitate din partea echipajului, a declarat oficialul.

Informația a fost confirmată de comandamentul militar al SUA din Europa.

Petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, a trecuse de „blocada” maritimă americană impusă în Venezuela.

Nava este cunoscută acum sub numele de Marinera și înregistrată sub pavilion rus.

Fără nave militare rusești în apropiere

Conform declarațiilor a doi oficiali americani citați de New York Times, în momentul în care Garda de Coastă a Statelor Unite a abordat nava, în apropierea acesteia nu se aflau nave rusești.

Oficialii SUA citați de Reuters spuseseră inițial că nave militare ruse se aflau în apropiere în momentul desfășurării operațiunii, inclusiv un submarin rusesc.

Separat, Paza de Coastă a SUA a interceptat deja un alt petrolier care avea legătură cu Venezuela în apele latino-americane, au declarat oficialii americani pentru Reuters, în timp ce SUA continuă blocada impusă navelor sancționate din Venezuela.

Petrolierul, monitorizat de forțe americane și britanice

SUA a invocat legăturile petrolierului cu transporturile de petrol iranian și lipsa înregistrării corespunzătoare sub pavilionul țării respective ca motive pentru confiscare.

Conform legilor maritime, navele de război au dreptul să abordeze navele suspectate că nu au naționalitate. Însă petrolierul a fost vândut unei companii ruse în timp ce se afla pe mare, a fost înregistrat sub pavilion rusesc și și-a schimbat numele.

Statele Unite și aliații săi au urmărit nava de mai multe zile, pe fondul informațiilor potrivit cărora Moscova a trimis un submarin pentru a escorta nava către teritoriul său.

Potrivit Financial Times, în ultimele 24 de ore au fost observate mai multe zboruri deasupra petrolierului, efectuate de avioane ale bazelor americane din Islanda și de avioane RAF Rivet Joint și P8 Poseidon din Marea Britanie, care sunt capabile detecteze submarinele.

Imaginile video și imaginile radar din satelit au sugerat că petrolierul – fără încărcătură, era urmărit de o altă navă în timp ce încearca să treacă prin strâmtoarea dintre Islanda și nordul Scoției.