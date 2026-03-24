ARCEN și La Mița Biciclista organizează prima consultare publică Amzei District 2030: rezidenții și antreprenorii din zona istorică Amzei sunt invitați să-și spună cuvântul pe cele 8 direcții de regenerare urbană

Marți, 31 martie 2026, la La Mița Biciclista (str. Biserica Amzei 9, Sector 1) va avea loc prima consultare publică din cadrul proiectului Amzei District 2030 – Primul Plan de Regenerare Urbană pe 8 direcții strategice pentru zona istorică delimitată de Calea Victoriei, Piața Romană, strada Mendeleev și strada George Enescu.

Consultarea este deschisă strict rezidenților și antreprenorilor din perimetru și este precedată de un formular online prin care participanții își exprimă prioritățile pe cele 8 direcții ale proiectului: patrimoniu, mobilitate și pietonalizare, spațiu public și peisagistică, economie locală, participare comunitară, cultură și programare culturală, infrastructură și reducerea riscului seismic, climat și sustenabilitate.

Se vor discuta, concret: cele mai urgente 3 probleme identificate de comunitate; prioritățile rezidenților și antreprenorilor pe fiecare din cele 8 direcții; ce funcționează bine în zonă și trebuie protejat; următorii pași ai procesului, inclusiv tururile exploratorii din luna aprilie 2026, în care participanții vor parcurge cartierul pe trasee tematice pentru a documenta pe teren starea patrimoniului, mobilitatea, spațiul public și economia locală.

Metodologia este inspirată din programul „Embellir Votre Quartier” al Primăriei Parisului și din Consiliile de Cartier pariziene, un model de participare cetățenească ce combină consultare online, reuniuni publice de diagnostic și tururi exploratorii prin cartier. Amzei District 2030 este, din câte cunoaștem, prima inițiativă civică din București care reproduce integral acest proces participativ la scara unui cartier, cu finanțare privată.

„Am lansat formularul, iar răspunsurile primite confirmă ceea ce știam: oamenii din această zonă au opinii concrete, informate și urgente. Consultarea de marți este momentul în care aceste voci devin parte dintr-un plan. Nu intervenții minimale pe o intersecție, ci o viziune pentru o întreagă zonă istorică, construită de comunitate„, declară Edmond Niculușcă, președinte ARCEN și cofondator La Mița Biciclista.

Consultarea vine în continuarea lansării proiectului Amzei District 2030, anunțat pe 11 martie 2026, și a includerii Pieței Amzei pe lista celor 40 de zone prioritare de regenerare urbană de către Primăria Capitalei.

Despre inițiatori:

ARCEN activează de 20 de ani în patrimoniul și urbanismul Bucureștiului: salvarea Școlii Centrale, Catalog București (20.000 imobile documentate), Străzi Deschise, Antiseismic District, Cinema Marconi. La Mița Biciclista este cel mai puternic pol cultural din centrul Capitalei: 70 de angajați, 300.000+ vizitatori pe an, 4 expoziții sold-out în 4 ani de la deschidere.

