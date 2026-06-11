România vrea să-și rezolve un dezechilibru energetic între sudul dezvoltat și nordul nedezvoltat. Detalii dintr-un acord semnat de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

​România are o problemă de configurație a liniilor electrice de mare capacitate: sunt prea puține interconexiuni în partea nordică față de cea sudică, ceea ce poate duce la dezechilibre în sistem. Ce a spus Secretariatul General al Guvernului la cererea HotNews că se va face:

Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava – Chernivetska (Cernăuți)

Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Isaccea – Artsyz (zona Odesa), care va fi construită pe traseul unei foste linii de 750 kV.

Transelectrica S.A. și compania ucraineană Ukrenergo vor efectua lucrările. Când încep.

Două linii de mare capacitate pentru transportul energiei între România și Ucraina ar urma să fie gata până în 2031. Proiectul este prevăzut în acordul-cadru privind cooperarea energetică între România și Ucraina, semnat în primăvara acestui an de președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski.

Prin intermediul acestor linii , energia electrică va putea fi importată sau exportată de România. Această ultimă variantă este luată în calcul mai intens în strategia autorităților de la București care estimează o crestere a producției interne în următorii ani, conform surselor guvernamentale care au discutat cu redacția.

Secretariatul General al Guvernului este acționarul majoritar al companiei strategice Transelectrica, transportatorul național de electricitate, care va fi implicată în aceste proiecte.

Dezechilibrul dintre granița de sud și cea din nord

Configurația actuală a rețelei electrice arată un dezechilibru și acesta este motivul pentru care este necesară construirea unor noi linii intercone, a explicat SGG.

Potrivit acestuia, există un contrast între granițele de sud – vest și cele din nord – est. Adică sunt prea puține interconexiuni în partea nordică față de cea sudică, ceea ce poate duce la dezechilibre în sistem. Interconexiunile cu statele din jur, care înseamnă atât importuri, cât și exporturi, ajută la echilibrarea sistemului.

Când România produce energie peste necesarul de consum, surplusul se poate duce la export. În caz de deficit de energie, România acoperă necesarul de consum prin importuri.

În ultimii ani, după închiderea unor capacități pe cărbune, România a avut nevoie de creșterea importurilor, care ajung să acopere și 20% din consumul dintr-un an.

Pentru anii următori este estimată o creștere a producției interne de energie, după ce vor fi puse în funcțiune centrale pe gaze și capacități de energie regenerabilă, iar interconexiunile cu Ucraina vor ajuta la exportul surplusului.

Pe granițele de sud și vest există 9 linii de interconexiune de 400 kV, în timp ce pe granițele de est și nord sunt doar 2 astfel de linii, dispuse pe o lungime cumulată de aproximativ 1.200 km.

Lungimea frontierei dintre România și Ucraina este de aproximativ 650 km, aceasta fiind a doua ca întindere după granița cu Republica Moldova. Cu toate acestea, între cele două state există o singură linie de interconexiune: LEA 400 kV Roșiori – Mukacevo (Ucraina), situată în zona de nord – vest a României.

„Acest aspect justifică necesitatea consolidării interconexiunilor cu Ucraina și Republica Moldova”, a afirmat SGG.

„În general, un grad mai ridicat și mai uniform de interconectare cu sistemele vecine conduce la creșterea siguranței și stabilității în funcționare”, a mai precizat SGG.

Unde vor fi construite cele două mari linii

Transelectrica și operatorul ucrainean Ukrenergo au în plan două proiecte majore de infrastructură:

– Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava – Chernivetska (Cernăuți)

– Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Isaccea – Artsyz (zona Odesa), care va fi construită pe traseul unei foste linii de 750 kV.

„În prezent, ambele proiecte se află într-o etapă incipientă, urmând a fi realizate analizele necesare în vederea includerii acestora în planurile de dezvoltare ale rețelelor electrice de transport din România și Ucraina”, a precizat Secretariatul General al Guvernului.

Noua linie Suceava–Cernăuți va avea o capacitate de transport estimată la 1.300 MW. Aceasta va permite o creștere netă a schimburilor transfrontaliere cu aproximativ 500 MW pe fiecare direcție, atât pentru import, cât și pentru export. Pentru comparație, într-o zi obișnuită de primăvară, România consumă în medie 5.000 MW.

Linia va fi operată în comun de către Transelectrica S.A. și compania ucraineană Ukrenergo, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă operatorilor de transport și sistem.

Când ar putea începe lucrările și cât costă

SGG susține că pe teritoriul României lucrările de execuție ar putea începe în anul 2028, cu termen de finalizare în jurul anului 2031, „în corelare inclusiv cu evoluțiile contextului regional generate de conflictul din Ucraina”.

La o primă evaluare, costul investiției pe teritoriul României este estimat la aproximativ 180 milioane lei, fără TVA. Urmează să aibă loc o licitație pentru atribuirea contractului de construire.

Transelectrica, împreună cu Ukrenergo, va face demersuri pentru includerea proiectului în Planul de Dezvoltare pe 10 ani la nivel european (TYNDP), în vederea obținerii de finanțare, parțială sau integrală, din fonduri europene, mai susține SGG.

Proiect pentru integrarea Ucrainei pe piața europeană

„Proiectul va avea un impact pozitiv asupra procesului de integrare a Ucrainei, alături de Republica Moldova, în piața europeană de energie electrică, proces aflat deja în derulare, Ucraina fiind în prezent parțial integrată”, a estimat SGG. Aceasta, pe lângă faptul că va întări rețeaua de transport din nord – estul României, urmând să fie integrată și energia care va veni din surse regenerabile.

SGG susține că România va deveni exportator de energie electrică: „În contextul creșterii accelerate a capacităților de producere din surse noi racordate la Sistemul Electroenergetic Național, apreciem că România are potențialul de a deveni, în perioada următoare, exportator net de energie electrică”.

În acest sens, dezvoltarea interconexiunii Suceava – Chernivetska va permite creșterea volumelor de energie exportate, a adăugat SGG.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean au semnat, pe 12 martie, la București, un acord cadru de cooperare în sectorul energiei. Prin acest acord, au convenit, printre altele, „să acționeze pentru creșterea posibilității de export și import de energie electrică între țări prin construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și punerea în funcțiune a unei linii electrice aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România”.