Ce angajamente și-au asumat România și Ucraina în documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski la București

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean au semnat, joi, la București, o declarație de parteneriat strategic prin care își asumă angajamente de cooperare într-o gamă variată de domenii, de la zona politică și cea de apărare și securitate, până la reconstrucția Ucrainei, sectorul energiei și aspirațiile europene ale Kievului. Un alt document formalizat astăzi vorbește, printre altele, despre proiecte de până la 200 de milioane de euro, prin mecanismul european SAFE, pentru producția de drone în România, cu tehnologie ucraineană.

În declarația de parteneriat strategic, în care părțile s-au angajat inclusiv să colaboreze strâns pentru restabilirea păcii în Ucraina și pentru a obține Kievului despăgubiri din partea Rusiei ca urmare a acțiunilor din timpul războiului, sunt abordate și aspecte ce țin de „dialogul politic și strategic”, inclusiv prevederi privind lansarea unei comisii bilaterale prezidate de cei doi șefi de stat și ședințe comune ale celor două guverne.

România și Ucraina s-au angajat, de asemenea, să își consolideze cooperarea în sectorul de cybersecurity și în domeniul „contracarării manipulării informaționale și ingerințelor străine”, urmând să susțină schimburi și transferuri de expertiză pe această zonă.

Sunt abordate și aspecte ce țin de cooperarea economică „pentru o vecinătate mai sigură, rezilientă și prosperă”, dar și angajamente de extindere a dialogului în domeniul afacerilor europene „pentru a asigura obiectivul strategic al Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană”.

„Am semnat azi o declarație de parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022. Momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă cu Volodimir Zelenski la Palatul Cotroceni.

Acord de cooperare în energie

Cei doi președinți au semnat și un acord cadru de cooperare în sectorul energiei, convenind „să acționeze pentru creșterea posibilității de export și import de energie electrică între țări prin construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și punerea în funcțiune a unei linii electrice aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România”.

Un alt angajament se referă la dezvoltarea capacității și sporirea atractivității economice pentru Coridorul Vertical de Gaze, o rețea de transport de gaze care conectează terminalele de gaz natural lichefiat (LNG) din Grecia cu piețele din Bulgaria, Romania și Ungaria, după cum explica Profit.ro recent.

În document, România și Ucraina se mai angajează „să exploreze posibilitatea de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât nevoile de gaze ale Ucrainei, cât și va asigura depozitarea în siguranță a acestora”.

Coproducție de materiale defensive în România

Al treilea document semnat de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la București este o declarație comună de intenție cu privire la coproducția de materiale defensive în România.

Prin această declarație, partea ucraineană s-a angajat să permită partajarea de tehnologii pentru crearea de centre de producție de sisteme de apărare și capacități în România.

„Localizarea în România a producției de drone în cel mai scurt timp posibil va fi considerată de către Părți ca fiind proiecte de primă fază ale unei astfel de cooperări, finanțate, în special, prin Inițiativa SAFE a UE, în valoare de până la 200 de milioane de euro”, scrie în document.

Partea română va facilita și va promova venirea companiilor ucrainene din sectorul apărării și securității, inclusiv prin joint ventures, parteneriate, acorduri de coproducție și alte forme de investiții între entități ucrainene și române, prin identificarea și atenuarea barierelor.