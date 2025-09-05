Arest la domiciliu pentru cei cinci inculpați din dosarul de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro prin neplata taxelor pentru mașini second-hand

Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins, vineri, propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă a celor cinci şi a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu, potrivit Agerpres. Decizia nu este definitivă.

Cele cinci persoane care îndeplineau funcții de administratori sau reprezentanți de societăți comerciale au fost reținuți vineri de către procurorii DNA pentru evaziune fiscală. Ei sunt acuzați că în ultimii cinci ani au creat o schemă de fraudare prin care au prejudiciat bugetului statului cu 96.131.255 lei (aproape 20 de milioane de euro) prin neplata taxelor.

Gruparea era formată din persoane aflate în spatele platformei leasingautomobile.ro și a firmelor deținute de aceste persoane, potrivit Digi24 care citează surse judiciare. În centrul ei este Gabriel Hăulică, un afacerist care a mai fost în vizorul anchetatorilor pentru infracțiuni de evaziune fiscală. El a mai deținut firme care au intrat în faliment cu datorii de zeci de milioane de lei la stat.

Un alt inculpat în dosar este Gigi Bracaci, descris pe platforma leasingautomobile.ro drept „un antreprenor curajos” care „a studiat și experimentat în acest domeniu, cristalizând o viziune asupra unui comerț civilizat, transparent, la costuri corecte în vânzările de mașini rulate”. Ceilalți trei sunt angajați ai lui Hăulică și Bracaci.

Gruparea era ajutată de un inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, identificată de DNA drept Elena Liliana Beleca. Pe numele ei și altor două persoane, fără calitate specială, procurorii au dispus măsura controlului judiciar timp de 60 de zile.

Procurorii DNA afirmă că, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăţi comerciale interconectate ce desfăşoară activităţi de comerţ cu autoturisme de lux „second-hand” achiziţionate din ţări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei (aproximativ 20.000.000 de euro).

Potrivit procurorilor, evaziunea se producea prin „evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”.

Cele 11 companii controlate de inculpați au raportat achiziții intracomunitare de mașini second-hand (din Germania, în principal) de 465 de milioane de lei, pentru care au plătit TVA de 7,8 milioane de lei, deși valoarea reală a taxei pe valoare adăugată depășea 88 de milioane de lei.