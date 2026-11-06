Arestări după ce o falsă firmă de transport a furat electronice și alte produse în România și Belgia

În România și Belgia au fost arestate 16 persoane suspectate de furtul a aproximativ 70 de expedieri de produse, după ce au pretins că reprezintă o companie de transport, a anunțat vineri Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust), relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Într-un comunicat de presă, Eurojust afirmă că suspecții au sechestrat acele transporturi pentru a sustrage produsele, în principal în România și Belgia, unde autoritățile au arestat pe 3 noiembrie 11 și, respectiv, 5 persoane.

În cadrul unei operațiuni comune coordonate de Eurojust au fost efectuate 65 de percheziții.

Ce produse au furat infractorii prin falsa firmă de transport

Grupul infracțional ar fi sustras produse electronice, electrocasnice, cereale, cosmetice și băuturi alcoolice, printre altele, pentru a le revinde ulterior, iar membrii săi au acționat în Europa începând din anul 2024.

Primii membri au format grupul în martie 2024. De atunci, fiecare cu rolul său, aceștia au început să contracteze expedieri, să obțină contracte pentru transporturi de mărfuri de valoare ridicată și, în cele din urmă, să vândă produsele interceptate.

Conform probelor, grupul infracțional controla mai multe companii, care aveau în total 35 de persoane angajate pentru transportul de mărfuri în România și în străinătate, iar de îndată ce primeau mărfurile, furau fiecare transport în întregime.

De asemenea, membrii grupului infracțional ar fi falsificat documente de identitate și de transport, precum și numere de înmatriculare ale vehiculelor.

Cele cinci persoane reținute în Belgia sunt în arest preventiv, în timp ce autoritățile acestei țări, împreună cu poliția română, continuă să investigheze presupusa fraudă.

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