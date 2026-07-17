Arestările făcute de ICE în SUA au ajuns la un maxim istoric

Agenția americană pentru Imigrare și Vamă (ICE) a arestat, în medie, peste 1.400 de persoane pe zi în luna iulie, cel mai ridicat nivel înregistrat în timpul actualei administrații Trump, relatează Washington Post.

Arestările au crescut semnificativ în ultimele câteva săptămâni, media zilnică ajungând la peste 1.400 de persoane, pe fondul unei noi ofensive a Casei Albe. Președintele Donald Trump a anunțat planuri de a deporta 1 milion de imigranți fără documente pe an. El i-a catalogat drept „infractori și o povară pentru comunitățile americane”.

Numărul persoanelor arestate de ICE și trimise în centre de detenție în luna iunie a depășit 39.500. Această cifră depășește recordul anterior, înregistrat în decembrie anul trecut. La ritmul actual, totalul lunii iulie îl va depăși pe cel din iunie.

Creșterea bruscă a numărului de arestări a fost însoțit de noi incidente tragice. Agenții ICE au împușcat mortal două persoane în Houston și Maine în decurs de șase zile. O a treia persoană a murit marți, după ce a fost lovită de un camion în timp ce fugea de agenți în Florida.

Numărul arestărilor efectuate de ICE a scăzut în februarie, după ce, în ianuarie, agenția a împușcat mortal două persoane în Minneapolis, dar a crescut constant în fiecare lună de atunci.

La începutul acestei luni, ICE a depășit de mai multe ori pragul de 2.000 de arestări pe zi, a declarat un oficial al Departamentul de Securitate Internă, după ce stabilise această cifră ca obiectiv zilnic de arestări.

Arestările efectuate de ICE au crescut cu peste 40% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.