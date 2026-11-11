„Argentina, ridică-te şi mergi!”. Peste 2 milioane de oameni au asistat la slujba oficiată de papa Leon la Lujan

Peste 2 milioane de persoane, potrivit autorităţilor locale, au asistat miercuri la Lujan, un important centru de pelerinaj catolic din Argentina, la ultima liturghie oficiată în aer liber de papa Leon al XIV-lea, în cea de-a patra şi ultima zi a vizitei sale în această ţară sud-americană, informează AFP și Agerpres.

Lujan, situat la 75 de kilometri de Buenos Aires, este oraşul în care se află sanctuarul unei fecioare „locale”, venerată din secolul al XVII-lea şi strâns legată de identitatea – atât naţională, cât şi religioasă – a Argentinei. Ea a fost proclamată „ocrotitoarea Argentinei” în urmă cu aproape un secol de papa Pius al XI-lea.

„Argentina, ridică-te şi mergi!”, a declarat Leon al XIV-lea în omilia sa de la Lujan, citându-l pe Sfântul Augustin, într-un mesaj final adresat unei naţiuni predispuse la crize economice, tensiuni sociale şi polarizare politică. „Dacă taci, taci din iubire. Dacă strigi, strigă din iubire!”, a adăugat suveranul pontif.

„Este un moment foarte important pentru noi, deoarece am avut un papă argentinian, dar el nu a putut veni aici, lucru care m-a întristat”, a declarat Estela Adorno, în vârstă de 76 de ani, aflată în mulţime. „Acest papă Leon ne acordă multă atenţie. Singurul lucru pe care i-l cer este să nu se implice în politică”, a adăugat ea.

Cu toate acestea, papa Leon al XIV-lea a cochetat cu politica în timpul vizitei sale în Argentina.

Duminică, într-un discurs susţinut în faţa autorităţilor politice şi civile din ţară, el a afirmat că „economia trebuie să fie în slujba persoanei, iar nu persoana în slujba economiei”. A fost un mesaj puternic într-o ţară în care Biserica Catolică locală denunţă frecvent costul social al măsurilor de austeritate impuse de preşedintele ultraliberal Javier Milei.

Miercuri, în omilia sa, liderul de la Vatican a vorbit şi despre locul special de la masa lui Hristos pentru „cei mai vulnerabili: săracii, cei flămânzi, migranţii, bolnavii şi deţinuţii”.

Highlights of Pope Leo XIV’s Mass at the Basilica of Lujan, where the Pope invited Argentina to undertake a journey of reconciliation, enlightenment, communion and mission. https://t.co/f0NtQTj7Ab — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

Actualul suveran pontif, în vârstă de 71 de ani, încheie miercuri în Argentina – după Uruguay şi înainte de Peru, unde a fost misionar şi episcop timp de 20 de ani – secţiunea argentiniană a unui intens turneu de 12 zile în America Latină. Acesta este primul său turneu întreprins după operaţia de cancer pulmonar pe care a suportat-o în urmă cu patru săptămâni.

În Argentina, el a participat în patru zile la mai multe întâlniri care au stârnit un entuziasm puternic în rândul populaţiei: până la 2,5 milioane de credincioşi au asistat luni la o liturghie în aer liber la Buenos Aires, 650.000 marţi la Cordoba şi 1 milion marţi seară din nou la Buenos Aires, la o ceremonie de veghe alături de tineri, potrivit datelor furnizate de autorităţile locale.

Miercuri dimineaţă, Leon al XIV-lea a vizitat o închisoare cu reputaţie sumbră – însă familiară predecesorului său, Francisc, când acesta era arhiepiscop de Buenos Aires -, încercând să îi convingă pe deţinuţi că acel loc, caracterizat prin „limitări tangibile”, este totodată un spaţiu al schimbărilor, o sursă de „mici licăriri de speranţă”.

Închisoarea Devoto, singurul centru carceral care mai există în interiorul oraşului Buenos Aires, se află, la aproape un secol după inaugurare, într-o stare avansată de degradare şi este aproape dezafectată. Însă ea a fost multă vreme un simbol al supraaglomerării carcerale, găzduind până la 1.600 de deţinuţi, atât infractori de drept comun, cât şi deţinuţi politici în trecut, în timpul dictaturii argentiniene (1976-1983).

La acea vreme, închisoarea Devoto a funcţionat şi ca un „CCD” – un acronim de tristă amintire în Argentina, care desemnează „centrele clandestine de detenţie” şi de tortură, în condiţiile în care sute de astfel de locuri au existat în întreaga ţară.

Papa Francisc, pe atunci monseniorul Jorge Bergoglio, obişnuia să viziteze închisoarea Devoto pentru a spăla picioarele deţinuţilor – un obicei pe care l-a continuat ulterior la Roma – în Joia Mare. De asemenea, el oficia acolo slujbe de Crăciun şi a întreţinut o corespondenţă cu unii dintre deţinuţi.