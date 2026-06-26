Argumentele unui ministru USR pentru o rotativă PNL-USR-UDMR și apoi PSD, într-un mesaj către social-democrați: „Dacă tot invocați stabilitatea”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, susține că „graba PSD de a reveni cât mai repede la controlul instituțiilor statului” este singura explicație pentru dorința social-democraților de a le fi încredințat lor mandatul de formare a noului Guvern.

Într-o postare vineri seară pe Facebook, Miruță a pledat pentru o rotativă la guvernare care să înceapă cu PNL-USR-UDMR și să continue, într-o a doua etapă, cu PSD.

„Dacă rotația începe cu formula actuală, USR, PNL și UDMR, România trece printr-o singură schimbare: peste un an, când PSD va prelua ștafeta, cu speranța că până atunci înțelege cu adevărat, nu doar pe vorbe, ce a greșit si fata de cetățeni și față de partenerii din fosta Coaliție. Dacă începeți dumneavoastră acum, vor exista două schimbări majore: una astăzi, când actualii miniștri pleacă, și încă una peste un an, când se întorc cei care sunt acum în Guvern”, a scris ministrul USR.

El a spus că „astăzi există deja o așezare în ministere”, având în vedere că Guvernul Bolojan asigură interimatul după ce a fost demis de Parlament în 5 mai, prin moțiunea PSD-AUR.

„Dacă tot invocați stabilitatea, varianta pe care o propuneți produce exact opusul: de două ori mai multă instabilitate. De aceea, dacă lăsăm deoparte discursurile, rămâne o singură explicație: graba PSD de a reveni cât mai repede la controlul instituțiilor statului”, a continuat Radu Miruță.

Este și o problemă de „încredere”, spune Miruță

Radu Miruță a acuzat PSD că și-a încălcat în mod repetat cuvântul, ceea ce a dus la o pierdere a încrederii între social-democrații și foștii săi parteneri de guvernare.

„Un ultim lucru. PSD a obținut aproximativ un sfert din voturile românilor. Asta înseamnă un rol important în guvernare, dar nu un mandat de a conduce singur România. Cu atât mai mult cu cât nici atunci când PSD avea aproape 40% nu a demonstrat că poate livra reformele și rezultatele pe care românii le așteaptă si pe care liderii dumneavoastră le-au tot promis in clipurile electorale”, a conchis Miruță.

Mesajul ministrului USR vine în contextul în care PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar USR, PNL și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan. Niciuna dintre părți nu a vrut să cedeze în cadrul discuțiilor convocate de președintele Nicușor Dan vineri seară la Cotroceni.