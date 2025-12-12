Argumentul numărului 2 din Academia Română privind „noua alianță” dintre AI și oameni

Ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa academicianului Mircea Dumitru, preşedinte al Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie a Academiei Române, la Universitatea din București, pe 7 Aprilie 2022. FOTO: Cosmin Enache / Inquam Photos

Vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Mircea Dumitru, a declarat vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)”, că oamenii au șanse să câștige de pe urma inteligenței artificiale (AI) dacă vor ști să se adapteze.

„E o temă de foarte mare actualitate și de foarte mare interes, cu o miză, cu o politică în sensul cel mai mare și cultural, în sensul cel mai larg pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care lucrează în universități sau centre de cercetare. Titlul principal este formulat într-o manieră antitetic-adversativ, este acel «versus» care ar sugera o anumită opoziție între cele două dimensiuni: inteligența umană, care este inteligență naturală biologică, fiziologică, culturală, istorică și inteligența artificială, care este inteligență creată de către noi, de către oameni”, a spus academicianul, în conferința susținută la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

„Aș vrea ca argumentul meu să fie suficient de clar și pe convingător să înțelegeți că nu am în vedere o astfel de opoziție și mai degrabă «o nouă alianță» (…). Cred că noi, oamenii, vom avea de câștigat, dacă știm să ne adaptăm și să folosim bine pentru scopurile noastre, vom avea beneficii de pe urma inteligenței artificiale”, a adăugat Mircea Dumitru, potrivit Agerpres.

În viziunea vicepreședintelui Academiei Române, acest gen de „alianță” trebuie gândită păstrând atât identitatea inteligenței umane, cât și cea a inteligenței artificiale.

„Înainte de a veni am avut o discuție foarte interesantă cu domnul rector în legătură cu felul în care inteligența artificială a pătruns deja foarte multe ramuri ale medicinei și cum probabil unele dintre ele se vor reconfigura total, vor fi absorbite de această nouă tehnologie și vor arăta cu totul diferit față de ceea ce știm în momentul de față”, a precizat el.

„Acest gen de «alianță» totuși trebuie gândită, păstrând ceea ce este specific, ceea ce dă identitate, pe de o parte, inteligenței umane și pe de altă parte acestor algoritmi, acestor programe pe care le numim astăzi din lipsă de termeni ceva mai potriviți, mașini inteligente sau inteligența artificială (…). În ce măsură vom putea să ne adaptăm la această viteză uluitoare nu numai de procesare a informației, ci și viteza cu care toate aceste cercetări ajung imediat în mediul tehnic și devin mai mult sau puțin bunuri de consum larg?”, a mai afirmat Mircea Dumitru.