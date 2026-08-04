Ariana Grande a explicat de ce se va retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a fost ceva impulsiv”

Celebra artistă pop s-a adresat fanilor ei în timpul concertului de ieri din turneul „Eternal Sunshine”, în Chicago. Cântăreaţa a citit un scurt discurs scris despre motivele pentru care aceasta ia o pauză din lumina reflectoarelor, scrie revista People.

„Anunţul pe care l-am făcut ieri nu a fost ceva impulsiv sau care a venit ca o reacție, este ceva ce am decis să plănuiesc, în linişte, acum mult timp”, a transmis Grande fanilor săi.

„Indiferent ce zgomote există, nimic nu va reuşi să îmi deformeze realitatea sau să fie mai real, sau mai puţin real decât toată iubirea pe care o împărtăşim”, a adăugat cântăreaţa.

La finalul concertului, arista a susţinut că turneul „Eternal Sunshine” a fost una dintre cele mai „vindecătoare, frumoase, corecte şi speciale” experienţe din toată viaţa sa.

Ariana Grande, sub examinarea minuţioasă a publicului

Artista pop este suspectată că suferă de o tulburare de alimentaţie de către mulţi dintre fanii săi.

Starea ei de sănătate este un subiect discutat intens în spaţiul public de mai mulţi ani, însă comentariile fanilor s-au intensificat după lansarea videoclipului pentru melodia „Petal”, pe 31 iulie. Grande a răspuns publicului de mai multe ori și l-a rugat să nu îi discute aspectul fizic sau starea de sănătate.

Ariana Grande va mai susţine două concerte în Washington săptămâna aceasta, după care va merge în Londra pentru ultimele spectacole. Turneul se va încheia pe 1 septembrie, după care starul pop afirmă că se va retrage din lumina reflectoarelor.

Artista va apărea însă anul acesta pe marele ecran în comedia deja finalizată „Focker-in-Law”, parte a francizei „Meet the Parents”. Filmul în care ea joacă alături de Ben Stiller şi Robert De Niro va avea premiera în cinematografele din România pe 27 noiembrie.