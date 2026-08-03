Ariana Grande se va retrage din lumina publică pe fondul speculațiilor despre sănătatea sa

Ariana Grande va lua o pauză. După ce turneul ei „Eternal Sunshine” se va încheia la Londra, pe 1 septembrie, cântăreața în vârstă de 33 de ani se va retrage din lumina publică, pe fondul intensificării comentariilor și speculațiilor legate de starea sa de sănătate și de aspectul fizic, relatează revista People.

Un reprezentant al cântăreței a declarat pentru People că „Ariana va face un pas înapoi din viața publică după ce va încheia turneul Eternal Sunshine”.

„Abia așteaptă să termine turneul și să îl încheie într-o notă pozitivă, fiind atât sănătoasă, cât și fericită, iar apoi să se bucure de o pauză binemeritată de la activitățile și aparițiile publice, care au dus la comentarii nesfârșite”, a continuat reprezentantul. „Acest turneu a fost o experiență minunată pentru ea. Își iubește fanii și s-a bucurat enorm de fiecare moment petrecut în acest turneu”, a subliniat acesta.

O sursă separată apropiată de artistă a declarat pentru revista People că „ea susține un spectacol foarte solicitant din punct de vedere fizic și implică mult efort atletic”.

„Cântă și dansează într-un mod sănătos și reușește să performeze la un nivel foarte înalt, seară de seară”, a adăugat aceasta.

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Aspectul fizic și starea generală de sănătate a Arianei Grande au fost intens discutate în spațiul public în ultimii ani.

Cel mai recent, după lansarea videoclipului piesei sale „Petal”, extrasă de pe albumul cu același nume lansat pe 31 iulie, dezbaterile și comentariile din mediul online s-au intensificat.

Câștigătoarea premiului Grammy a răspuns în repetate rânduri criticilor și comentariilor legate de corpul său.

În piesa „Yes, And?”, de pe albumul „Eternal Sunshine” din 2024, Grande cântă la un moment dat: „Fața mea este exact așa cum este, nu am nevoie de nicio mască / Nu comentați despre corpul meu, nu răspundeți / Treburile voastre sunt ale voastre, iar ale mele sunt ale mele”.

Turneul „Eternal Sunshine” al Arianei Grande a debutat în luna iunie în statul american California. De atunci, artista a susținut concerte în mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv Los Angeles, Atlanta, New York și altele.

Cântăreața va reveni pe marele ecran în una dintre cele mai așteptate comedii ale anului

Grande își va încheia săptămâna aceasta concertele din SUA la Chicago, după care va susține o serie de spectacole la Londra.

Turneul a marcat revenirea Arianei Grande pe scena de concerte, după câțiva ani în care s-a concentrat asupra proiectelor din film și muzică, inclusiv asupra rolului Glinda din adaptările cinematografice ale musicalului „Wicked”.

Următoarea sa apariție pe marele ecran va fi în „Focker-in-Law”, cel mai nou film din îndrăgita franciză „Meet the Parents”, în care joacă alături de Ben Stiller și Robert De Niro.

Comedia este programată să ajungă în cinematografele din România pe 27 noiembrie.