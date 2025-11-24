Continuarea unui film care a impresionat anul trecut a confirmat așteptările ridicate și a stabilit un record la box office: „Are o atracție foarte largă, la cel mai înalt nivel”

Glinda și Elphaba rămân foarte populare la box office. Noul film „Wicked: For Good”, versiunea studioului Universal a Actului II a popularei piese muzicale de pe Broadway, a debutat pe primul loc la box office-ul nord american, cu încasări de 150 de milioane de dolari – un record pentru orice adaptare cinematografică a vreunei piese de pe renumita scenă teatrală a SUA, relatează Variety.

Wicked: For Good a depășit astfel tocmai recordul stabilit de predecesorul său, filmul Wicked lansat anul trecut, care obținuse încasări de 112,5 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood în aceeași perioadă de dinaintea Zilei Recunoștinței. Vânzările de bilete în weekendul de debut reprezintă totodată și a doua cea mai mare deschidere a anului 2025, după A Minecraft Movie din aprilie (162 de milioane de dolari).

Wicked: For Good a strâns încă 76 de milioane de dolari la box office-ul internațional, aducând totalul global la 226 de milioane de dolari. Este cea mai mare deschidere internațională și globală pentru o adaptare după un musical de scenă, depășind tot recordul stabilit de Wicked anul trecut, care debutase cu 50,2 milioane de dolari la nivel internațional și 164,2 milioane global.

A doua parte și-a extins publicul peste hotare, lucru important deoarece primul film avusese încasări disproporționat de mare în America de Nord.

„Aceasta este o producție cinematografică hollywoodiană cu atracție foarte largă, la cel mai înalt nivel”, a declarat pentru Variety David A. Gross, care conduce firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. „Reclama din vorbă-n vorbă va impulsiona încasările de-a lungul vacanței de Ziua Recunoștinței și în decembrie. Este un succes uriaș”, a subliniat el.

Noul film „Wicked” e mai sumbru decât predecesorul său

Deși a doua jumătate din Wicked este mult mai sumbră decât efervescentul Act I al spectacolului de scenă, publicul a rămas fermecat de noul lungmetraj. Acesta a obținut un calificativ „A” la sondajele CinemaScore la ieșirea din cinematograf, la fel ca prima parte. Regizat de Jon M. Chu, Wicked: For Good a fost prezentat drept concluzia de neratat a călătoriei epice a Elphabei și a Glinei pe Drumul de Cărămidă Galbenă.

Acest film reia acțiunea în momentul în care Vrăjitorul și Madame Morrible încearcă să întoarcă întregul Ținut Oz împotriva noii Vrăjitoare Rele din Vest (jucată de actrița Cynthia Erivo). Între timp, cea mai bună prietenă a Elphabei, energica Glinda, iubitoare de roz, își îmbrățișează statutul public de Glinda cea Bună (Ariana Grande).

„Primul film a pregătit terenul pentru ca această lansare să fie un eveniment extraordinar”, spune Jim Orr, director de distribuție al studioului Universal. „Știam că are potențial comercial, iar notele publicului indică un parcurs lung similar cu cel al primului film”, susține acesta.

„Wicked: For Good” a sosit în cinematografe după o perioadă fără vânzări mari de bilete

Wicked: For Good a oferit un impuls mult-așteptat box office-ului nord-american, care a stagnat în ultimele săptămâni fără un blockbuster major care să atragă publicul. Deși două lansări viitoare, Zootopia 2 de la Disney și Avatar: Fire and Ash, vor ajuta la încheierea anului într-o notă pozitivă, încasările interne totale sunt așteptate să rămână doar cu 3% peste nivelul din 2024 până la miezul nopții de Revelion.

Situația nu pare atât de rea, cu excepția faptului că încasările de anul trecut au fost cu aproape 24% sub cele din perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, în condițiile în care tot mai mulți spectatori așteaptă ca un film să apară în streaming, să îl poată vedea acasă în loc să meargă la o sală de cinema.

Locul al doilea la box office-ul nord american a revenit filmului cu jafuri Now You See Me 3, care a adunat 9,1 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, o scădere de 56% față de debut. Aventura iluzioniștilor produsă de studioul Lionsgate a acumulat 36,8 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood. Însă lungmetrajul care a costat 90 de milioane de dolari a avut un succes mult mai mare peste hotare, cu 109 milioane de dolari, pentru un total global de 146 de milioane. O a patra parte este deja în lucru.

Predator: Badlands s-a clasat pe locul 3 cu 6,5 milioane de dolari în al treilea weekend, iar The Running Man, adaptarea romanului omonim din 1982 al lui Stephen King, nu a fost departe, ocupând locul 4 cu 6,1 milioane de dolari în al doilea weekend. Ambele sunt producții cu bugete mari, care vor avea dificultăți să-și recupereze costurile în condițiile în care proprietarii sălilor de cinema păstrează de regulă jumătate din încasările provenite din vânzările de bilete.

Badlands, care a costat 105 milioane de dolari, a încasat 76 de milioane în America de Nord și 159,6 milioane la nivel global. The Running Man, cu un buget de 110 milioane, a vândut bilete în valoare de doar 27 de milioane în America de Nord și 48,3 milioane la nivel mondial și se preconizează a fi un eșec financiar major pentru studioul Paramount.