Surpriză uriașă la box office: Filmul „Wicked” a devansat „Gladiatorul II” și a debutat pe primul loc

Filmul „Wicked”, o adaptare pentru marele ecran a celebrului musical omonim de pe Broadway, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american weekend-ul recent încheiat, devansând un alt lungmetraj așteptat cu mare interes de spectatori: „Gladiatorul II”, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Musicalul Wicked, regizat de Jon Chu, cu actriţele Cynthia Erivo şi Ariana Grande în rolurile vrăjitoarelor Elphaba şi Galinda, a realizat a treia performanţă din 2024 prin prisma încasărilor obţinute de un film în weekendul său de debut, după ce a vândut bilete în valoare de 114 milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite şi Canada.

El este depăşit din acest punct de vedere doar de Deadpool & Wolverine, o comedie cu supereroi Marvel (211 milioane de dolari), şi de Inside Out 2, un lungmetraj de animaţie (154 milioane de dolari) produs de Pixar și Disney.

Weekendul trecut, care precede sărbătoarea Thanksgiving din Statele Unite, era foarte aşteptat de patronii de cinematografe datorită lansării simultane a filmelor Wicked şi Gladiatorul II, pelicula ce marchează revenirea regizorului Ridley Scott în universul Romei Antice, la 24 de ani după lansarea primului lungmetraj, care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2000.

Filmul „Wicked” a obținut încasări duble față de „Gladiatorul II”

Pe rețelele de socializare această lansare concomitentă a fost comparată cu cea a filmelor Barbie și Oppenheimer de anul trecut, ambele cu încasări peste toate așteptările ca parte a ceea ce avea să devină cunoscut drept fenomenul „Barbienheimer”.

Lungmetrajul Gladiatorul II, cu Paul Mescal, Pedro Pascal şi Denzel Washington în distribuţie, a obţinut încasări de 55,5 milioane de dolari de vineri până duminică, beneficiind de „o lansare excelentă”, potrivit lui David Gross, un analist de la cabinetul de consultanţă Franchise Entertainment Research.

Însă entuziasmul față de filmul original din 2000 nu a fost nici pe departe suficient pentru ca noul Gladiatorul să ia fața poveștii inspirate de romanul Vrăjitorul din Oz. Un posibil motiv ține de faptul că Gladiatorul II a avut în mod neobișnuit premiera internațională cu o săptămână înainte, iar recenziile nu au fost atât de bune ca pentru filmul original.

În plus, Gladiatorul II are un Rating R în SUA, ceea ce înseamnă că minorii sub vârsta de 17 ani îl pot vedea doar alături de un adult însoțitor. Estimările de încasări pentru astfel de filme sunt întotdeauna mai mici.

Un film de Crăciun e pe locul 3 la box office-ul nord american

Filmul Red One ocupă locul al treilea, cu încasări de 13,3 milioane de dolari. Această producţie a studioului MGM, despre răpirea lui Moş Crăciun şi cu actorii Chris Evans, Lucy Liu şi Dwayne The Rock Johnson în rolurile principale, ocupase prima poziţie în weekendul precedent.

După cum arată și trailerul pentru Red One, filmul nu este însă unul tradițional de Crăciun, destinat întregii familii. În Statele Unite a fost clasificat cu un rating PG-13, ceea ce înseamnă că nu este recomandat minorilor sub vârsta de 13 ani din cauza unor secvențe de violență și a limbajului.

Lungmetrajul Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin., care spune povestea adevărată a pastorului şi teologului care s-a opus nazismului Dietrich Banhoeffer, a debutat pe locul al patrulea cu încasări de 5,1 milioane de dolari.

Filmul Venom: The Last Dance, produs de Sony, a coborât trei poziţii până pe locul al cincilea, cu încasări de 4 milioane de dolari.

În acest al treilea film din seria cinematografică Venom, Tom Hardy revine în rolul unui jurnalist nemulţumit care se transformă într-un extraterestru înfricoşător cu colţi ascuţiţi. Din distribuţie mai fac parte Chiwetel Ejiofor, Juno Temple şi Rhys Ifans.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: