Aripa estică a Casei Albe va fi demolată în totalitate, pentru a face loc sălii de bal dorite de Trump

Demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, înainte de construirea unei săli de bal. Washington, 22 octombrie 2025. FOTO: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Aripă estică a clădirii Casei Albe va fi demolată în totalitate ca parte a procesului de construire a unei noi săli de bal propuse de președintele Donald Trump, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters.

„Putem confirma că întreaga aripă estică va fi modernizată și renovată pentru a sprijini, bănuiesc, proiectul sălii de bal”, a spus oficialul.

Luni, muncitorii au început demolarea secțiunii Casei Albe care adăpostește birourile Primei Doamne a SUA și ale altor membri ai personalului. Oficialul citat a precizat că procesul de demolare va fi probabil finalizat în două săptămâni.

Această acțiune contrazice promisiunea făcută de Trump la începutul acestui an, potrivit căreia proiectul sălii de bal, pe care dorea să o construiască de ceva timp, nu va afecta structura existentă a aripii estice.

Demolarea unei părți a istoricei clădiri din Statele Unite a stârnit critici și întristare în rândul detractorilor lui Trump, inclusiv printre mulți democrați. Casa Albă a respins criticile ca fiind „indignare fabricată”.

Casa Albă a anunțat marți că va supune planurile pentru construcția sălii de bal spre analiză Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, care supraveghează construcțiile federale din Washington și statele învecinate, chiar dacă demolarea a început deja.