VIDEO A început demolarea unei părți a Casei Albe, pe care Trump vrea s-o transforme în sală de bal. „Va fi mai frumoasă ca niciodată!”

Lucrările de demolare a unei părți din aripa estică a Casei Albe, pe 20 octombrie 2025, la Washington, înainte de construirea unei noi săli de bal. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Echipele de demolare au început luni să dărâme o parte din aripa estică a Casei Albe pentru a începe construirea sălii de bal a președintelui Donald Trump, un proiect despre care liderul republican a afirmat că nu va afecta clădirea istorică existentă, scrie Reuters.

Echipamente de mari dimensiuni din domeniul construcțiilor au fost văzute demontând fațada clădirii, o parte a complexului Casei Albe care a găzduit birourile Primei Doamne a SUA, un teatru și o intrare pentru vizitatori pe unde vin demnitarii străini.

Demolition begins on East Wing of White House for Trump’s new $250 million ballroom https://t.co/Ygzc7NVCJf pic.twitter.com/mShFjy9VI0 — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Proiectul sălii de bal este estimat la peste 250 de milioane de dolari, sumă pe care Trump a declarat în iulie că o va plăti din propriul buzunar și din donații.

„Va fi minunat”, a spus Trump la momentul respectiv. „Nu va afecta clădirea actuală. Nu va fi – va fi lângă ea, dar nu o va atinge. Și respectă în totalitate clădirea existentă, al cărei cel mai mare fan sunt. Este preferata mea”, a spus el.

Casa Albă nu a răspuns luni unei solicitări de a face precizări cu privire la demolarea clădirii actuale din aripa estică.

Trump a anunțat luni că a fost dat startul proiectului, după ce imaginile cu demolarea au început să circule pe canalele de știri.

„Chiar în spatele nostru, construim o sală de bal”, le-a spus Trump sportivilor de la Universitatea de Stat din Louisiana, aflați în vizită în Sala de Est a reședinței de lângă Casa Albă. „Nu știam că voi sta aici în acest moment, pentru că chiar de cealaltă parte se desfășoară multe lucrări de construcție, pe care le puteți auzi periodic”, a adăugat liderul american.

Petrecerile viitoare vor începe cu cocktailuri în Sala de Est, înainte ca oaspeții să fie invitați în ceea ce Trump a numit „cea mai frumoasă” sală de bal din țară, cu vedere la Monumentul Washington și cu o capacitate de 999 de persoane.

„Complet separată de Casa Albă, aripa estică este modernizată în totalitate ca parte a acestui proces și va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată!”, a afirmat președintele american, mai târziu pe rețeaua lui de socializare Truth Social.

Today demolition crews begun tearing down parts of the East Wing of the White House to build Trump’s $250 Million ballroom after claiming it wouldn’t “interfere” with the existing White House structure. pic.twitter.com/vpfS9HNbdv — david 🌻 (@realdavidonline) October 20, 2025

Trump, care a fost dezvoltator imobiliar înainte de a-și lansa cariera politică, a adus modificări cosmetice extinse Casei Albe, alegând personal ornamentele aurii pentru Biroul Oval și refăcând Grădina Trandafirilor în stilul cluburilor sale de golf. De asemenea, s-a interesat de capitala Washington și de zona înconjurătoare, propunând crearea unui monument în stilul Arcului de Triumf pentru a sărbători 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, în 2026.

Actuala aripă de Est a fost construită în 1942, în timpul administrației Franklin D. Roosevelt, când era în desfășurare cel de-al Doilea Război Mondial, peste un buncăr construit pentru a fi folosit de președinte în caz de urgență.

Însă complexul are uneori dificultăți în a găzdui numărul de angajați, vizitatori și oaspeți ai președintelui care doresc să participe la evenimentele acestuia. De exemplu, mai multe dineuri oficiale ale Casei Albe au fost organizate într-un cort ridicat pe peluza sudică.