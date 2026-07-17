Armata a semnat uriașul contract pentru 12 elicoptere Airbus H225M, la un preț mai mic decât se știa anterior. În ce condiții va putea România să le producă în țară

Ministerul Apărării a semnat vineri contractul pentru 12 elicoptere H225M Caracal, o achiziție comună cu Franța. Contractul este finanțat prin programul SAFE și are ca termen 38 de luni pentru livrarea primului elicopter din comandă. Restul vor fi livrate etapizat până în 2030.

Achiziția celor 12 elicoptere Airbus H225M are o valoare de 757 milioane de euro. Adică cu 95 de milioane de euro mai puțin decât valoarea aprobată în Parlament pe lista de achiziții militare finanțate prin programul SAFE.

Preț mai mic

„Primul Ordin de achiziție se referă la furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal, împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de mil. euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de mil. euro”, transmite MApN, într-un comunicat.

Instituția precizează și ce caracteristici vor avea elicopterele: „vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte”.

„Interacțiune” între Airbus și IAR Ghimbav

La rândul său, ministrul Miruță a explicat, într-o conferință, că „elicopterele vor presupune o interacțiune cu platforma IAR de la Ghimbav” și Airbus.

„Au fost niște contracte care s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin fiind această achiziție în comun. Chiar dacă a fost achiziție în comun, noi am încercat o discuție separată cu aceste companii cărora am cerut localizare în România. Inițial, Ministerul Apărării (n.r. francez) a spus că ei gestionează doar achiziția și că relația cu aceste companii e una punct la punct între România și companie, a spus Miruță.

El a precizat și că obligațiile companiilor cu privire la localizarea în România au fost „asumate și prin contractul pe care îl avem cu Guvernul Francez”.

În ce condiții vor fi produse în țară elicopterele H225M

Întrebat de HotNews ce anume din partea de producție a fost stabilit să se realizeze local, în România, ministrul Miruță a explicat:

„Ministerul Economiei a introdus acolo (cerințe pentru – n.r.) un centru de mentenanță, reparații de motoare, care astăzi nu se fac, linie de producție parțială pentru unele componente și pregătirea liniei de producție pentru a se produce elicopterul complet în România, dacă va fi o comandă de 30. Noi acum am făcut o comandă de 12”.

El a mai spus și că „s-a pus la dispoziție licența pentru un model mai vechi (H215M – n.red), dar Armata Română nu a considerat util un model mai vechi, chiar dacă primeam economic licența”.

„Pentru modelul acesta, mai în urmă, ni s-a cerut un volum mare de comenzi pentru a ni se da și licența. Acest volum mare de comenzi nu poate fi astăzi garantat, însă am prins un document că dacă vom ajunge să se considere și aceste comenzi, să nu ne spună peste 2 ani că din nou au nevoie de un volum nou, având în vedere că noi tocmai deja am comandat unele dintre aceste elicoptere”, a mai spus Miruță.

El a continuat să susțină că, fiind o achiziție în comun cu mai multe state, „în realitate, cu adevărat, prețul a fost mai mic raportat la echipamentele pe care noi le-am cerut pentru aceste elicoptere”.

Cât privește continuarea acestei achiziții de 12 elicoptere H225M cu alte 30 de aeronave care să permită mutarea liniei de producție în România, Miruță a spus „în planul MAPN aceste comenzi sunt de a fi asumate până în 2030”.

Elicopter Airbus H225M / Sursă: Airbus – Anthony PECCHI



H225M, o evoluție a elicopterelor Puma construite și folosite de România în ultimii 50 de ani

Airbus H225M, supranumit și „Caracal” (Râs african), este un elicopter de transport mediu construit pentru diverse tipuri de misiuni militare, inclusiv căutare și salvare, transport de trupe și operațiuni speciale.

Conform declarațiilor producătorului, greutatea maximă la decolare a fost mărită față de modelele predecesoare, ajungând la un total de 11 tone, una dintre cele mai mari valori din clasa sa.

H225M este ultima versiune a familiei Super Puma, propulsată de două motoare Safran Turbomeca Makila 2A1, fiecare producând 2.380 cai putere.

Poate transporta până la 28 de soldați complet echipați, are o viteză maximă de 324 de kilometri pe oră și o autonomie de 1.253 de kilometri (677 de mile marine), cu rezervoare de combustibil suplimentare.

De asemenea, poate fi realimentat în timpul zborului pentru a-și extinde și mai mult autonomia de zbor.

Elicoptere Airbus H225M / Sursă: Airbus – Anthony PECCHI



Ce elicoptere au acum în dotare Forțele Române

În prezent, Forțele Aeriene Române au în dotare circa 50 de elicoptere IAR 330 Puma produse la IAR Ghimbav încă din 1975, elicoptere destinate în principal transportului de trupe sau misiunilor de evacuare medicală. De precizat că numărul exact variază de la sursă la sursă, nefiind confirmat niciodată oficial de către reprezentanți ai armatei.

Dintre acestea, 22 au fost modificate de-a lungul timpului în variante de atac – IAR 330 Puma SOCAT (Sistem Optronic de Cercetare şi Anti-Tanc) cu tunuri-mitralieră, rachete ghidate antitanc Spike și module de proiectile reactive nedirijate.

Pe lângă acestea, alte elicoptere (un număr neconfirmat oficial) au fost modernizate în ultimii ani și au fost aduse la standarde actuale privind avionica și suita de senzori amcarcați – IAR 330 L-RM.

Forțele Navale operează și ele trei elicoptere IAR 330 Puma Naval, cu avionică SOCAT, dar adaptate la misiuni navale și, în special, operațiuni antisubmarin. Pe lângă acestea, în dotare mai există și opt elicoptere IAR 316B Alouette, elicoptere și mai vechi, folosite în principal pentru antrenamentul piloților.

MApN a transmitea în trecut, la solicitarea HotNews.ro, că la nivelul Forțelor Aeriene Române este planificată inițierea de programe de achiziție de noi elicoptere care să înlocuiască actuala flotă abia după anul 2030.

În afară de acestea, Armata are în derulare un contract de achiziție pentru cele mai scumpe elicoptere cumpărate vreodată de România. Nici acestea nu sunt produse în țară, ci sunt asamblate în Franța.

Armata a semnat în 2023 cu Airbus Helicopters un contract de 165 de milioane de euro pentru două elicoptere H215M echipate pentru lupta anti-suprafață (ASuW) cu rachete antinavă Marte-ER. Termenul de livrare este anul 2029.