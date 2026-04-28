LISTĂ Care sunt contractele militare pe SAFE: Cui va da Armata 8,33 miliarde de euro și ce anume va fi produs în România

Ministerul Apărării a stabilit 16 programe din lista cu finanțare europeană pentru achiziții militare pentru care cere aprobarea Parlamentului. Din totalul de 8,33 de miliarde de euro, nu mai puțin de 5,69 de miliarde merg la compania germană Rheinmetall, pentru 7 programe distincte, cu grade diferite de localizare a producției în România.

SAFE (Security Action For Europe) este un program de credite cu buget total de 150 de miliarde de euro, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, în termen scurt, până în 2030. Romania are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat marți în Comisia de Apărare din Parlament lista proiectelor, sumele alocate și companiile cu care va semna contracte pentru 8,33 de miliarde de euro din programul european de finanțare pentru achiziții militare. Potrivit MApN, ponderea medie a producției locale va fi de circa 50% pentru cele 16 programe prezentate în Parlament.

Din 8,3 miliarde de euro, România dă 5,7 direct către Rheinmetall

Un pachet de 7 programe, cu o valoare totală de 5,69 miliarde de euro, va fi semnat cu compania germană Rheinmetall.

Cel mai mare contract de aici va fi pentru mașina de luptă a infanteriei: vor fi achizționate 232 de vehicule Lynx pentru circa 2,598 miliarde de euro, cu un grad de localizare a producției de 40% cu Automecanica Mediaș.

Față de lista inițială SAFE, a scăzut și bugetul (3 mld euro), dar și numărul de vehicule (298). Practic restul de vehicule vor fi achiziționate ulterior de către MApN prin alte fonduri prin contracte subsecvente.

Al doilea mare proiect este cel pentru două nave de patrulare care va fi contractat cu NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems. la prețul de 836 milioane de euro, față de 700 de milioane cât era inițial estimat.

Similar, și cele doua vedete de scafandri merg tot la Rheinmetall pentru 84 de milioane de euro (față de 57 mil euro estimat inițial). Planul prevede ca navele să fie realizate la șantierul naval Mangalia pentru ca acesta să fie revitalizat.

Tot de la Rheinmetall vor fi achiziționate 7 sisteme Skynex (476 mil euro) și 24 de baterii (2 sisteme) Skyranger 35 pentru 470 de milioane de euro.

Altă achiziție de 36 de milioane de euro vizează 2 bucăți de tunuri Millenium CIWS, în timp ce 401.760 bucăți de muniție de calibru 35mm vor fi achiziționate cu 450 de milioane de euro.

Armata cumpără 12 elicoptere Airbus și plănuiește o achiziție și mai mare post-2030 ca elicopterele să fie produse la Brașov

Al doilea pachet este cu Franța, cu achiziții directe de la Airbus și Thales și valorează în total 1,012 miliarde de euro.

Armata va da din SAFE 852 de milioane de euro pe 12 elicoptere H225M Caracal, o achiziție comună cu Franța.

Valoarea este estimată pentru 12 elicoptere H225M echipate în configurație de atac. MApN spune că plănuiește să achiziționeze încă alte 30 de elicoptere post-2030, contract finanțat prin bugetul național (circa 2 miliarde de euro), astfel încât Airbus să mute producția H225M la Brașov.

De la compania Thales, România va achiziționa 12 sisteme radar Ground Master 200 pentru 258 de milioane de euro „care vor fi destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusive cele care evoluează la înălțimi mici și foarte mici”.

De la Airbus, dar ca achiziție comună cu Germania, România va cumpăra cu 160 de milioane de euro două sisteme centru de comandă și control antirachetă.

Transportoare Piranha, sisteme antirachetă IRIS-T, rachete anti-navă și drone kamikaze

Alte programe prevăd 139 de transportoare blindate 8×8 Piranha 5 produse în România de General Dynamics pentru 831 milioane de euro, 1.115 camioane produse local de IVECO, dar și 7 sisteme de rachete anti-navă Naval Strike Missile, contract de 207 milioane de euro cu Kongsberg.

O achiziție în comun cu Germania, de 547 milioane de euro vizează 3 sisteme antiaeriene IRIS-T, sisteme devenite cunoscute pentru performanțele sale foarte bune de interceptare în războiul din Ucraina.

Lista mai conține și 34 de sisteme de drone clasa I, un contract cu valoare de 31,4 milioane de euro cu Quantum Systems, firmă din Germania. Asamblarea va fi 100% făcută în România.

Un alt contract este pentru un sistem de lovire cu muniții tip loitering (drone kamikaze: 70 de sisteme cu o valoare de 147 de milioane de euro. Va fi o achiziție în comun cu Polonia de la compania WB Electronics.

LISTA contractelor SAFE ale Armatei (ultima coloană prezintă gradul de procuție locală)

Program Buc. Valoare (€) Furnizor % Loc. RO Transportor blindat 8×8 Piranha 5 139 (AC 359) 831,2 mil GDELS România 100% vehicul + 65%+ turetă Platforme auto multifuncționale 1.115 344,4 mil IDV Defence Vehicles RO 60,28% Centru comandă C2 antirachetă 2 sist./48 cont. 160 mil Airbus Defense and Space pachet Airbus Vedete intervenție scafandri 2 84 mil NVL/Rheinmetall Naval 55-60% Nave patrulare maritimă 2 836 mil NVL/Rheinmetall Naval 55-60% Elicoptere multi-misiune H225M 12 852 mil Airbus Helicopters IAR Brașov 10%/100% post-2030 Mașină luptă infanterie Lynx 232 (AC 298) 2.598,4 mil Rheinmetall Automecanica ~40% Sistem Lansare Naval Strike Missile 7 sisteme 207 mil Kongsberg Defense & Aerospace n/a Sistem SBAMD-MR (IRIS-T) 3 sisteme 547,83 mil Diehl Defence 100% mentenanță+SW Sistem AAA SKYNEX 7 sisteme 476 mil Rheinmetall Italia ~15% Sistem Skyranger 35 mobil 2 sist./24 bat. 470 mil Rheinmetall Italia ~15% Radare Gap Filler (n.r. GM200) 12 258 mil Thales (DGA Franța) Thales RO 100% SW Sistem CIWS Millennium Gun 2 36 mil Rheinmetall Italia ~15% Mini UAS Clasa I (Drone) 34 sisteme 31,4 mil Quantum Systems 100% asamblare RO Muniție 35 mm 401.760 450 mil Rheinmetall Waffe Munition 100% Sistem lovire muniții loitering 70 sisteme 147 mil WB Electronics n/a TOTAL 8,33 mld € Pondere medie: ~50%

Ce este SAFE. 16,6 miliarde de euro pentru România. 4,2 miliarde merg la autostrăzi în Moldova

Programul SAFE este gândit pentru achiziția în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare, dar există posibilitatea unor achiziții individuale. Achizițiile individuale ale statelor au termen de contractare sfârșitul lunii mai 2026.

„Sumele respective reprezintă credite cu dobândă foarte bună, pentru categoria de state AAA, România având categoria BBB. Este un credit pe o perioadă de 45 de ani cu 10 ani perioada de grație, adică până în 2035 nu se fac plăți pe rate”, a declarat la începutul anului Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului.

Alocările SAFE pentru România: