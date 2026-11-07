Armata americană a anunțat o recompensă de 20 de milioane de dolari și „o posibilă relocare”. Ce informații caută

Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunțat vineri că oferă o recompensă mare pentru persoanele care pot aduce informații despre un subiect foarte important pentru Administrația Donald Trump.

Astfel, armata americană oferă o recompensă de 20 de milioane de dolari „și o posibilă relocare” oricărei persoane care îi furnizează informații despre programul nuclear iranian, transmite France Presse.

Centcom a precizat pe X că dorește informații despre „instalații, echipamente și personalul aferent, cum ar fi cel din comunitatea științifică, sau deplasarea oricăruia dintre elementele menționate mai sus.”

Recompensa oferită de SUA pentru informații despre programul nuclear iranian. Foto: rewardsforjustice.net

De la începutul războiului din Iran, declanșat de atacurile americano-israeliene din februarie, Donald Trump a subliniat în repetate rânduri că nu dorește „să permită Iranului să dețină arma nucleară”.

Sâmbătă, el a afirmat din nou că a „neutralizat capacitățile nucleare ale acestora”. „Mai avem de rezolvat, aș spune, una sau două locații”, a declarat el jurnaliștilor, referindu-se în special la muntele Kolang („Pickaxe Mountain” în engleză), un munte suspectat că adăpostește un complex nuclear subteran, potrivit serviciilor de informații americane.

Autoritățile iraniene au negat întotdeauna intenția de a se dota cu arma atomică, apărându-și dreptul la energia nucleară civilă.

În ciuda recentelor atacuri americane asupra insulei Qeshm, din strâmtoarea Ormuz, negocierile mediate de Qatar continuă pentru a pune capăt conflictului.

Încercarea de recrutare din partea Centcom amintește de cele ale CIA față de ofițeri ai armatei chineze la începutul anului 2026, Beijingul anunțând la acea vreme că va lua „toate măsurile necesare” împotriva tentativelor străine de spionaj.