Armata americană, „gata de tragere” ca să lovească centralele electrice și industria energetică a Iranului, dacă va primi ordinul

Un avion F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA efectuează o realimentare în zbor, în timpul unei misiuni de bombardament nocturnă în cadrul Operațiunii Epic Fury, pe 5 aprilie 2026. FOTO: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Blocada navală impusă de SUA asupra Iranului este doar un exemplu de comportament „politicos” pe durata armistițiului actual, iar forțele americane sunt pregătite să lovească centralele electrice și industria energetică a Iranului dacă se va primi ordinul, a declarat joi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.

Alături de doi dintre cei mai înalți ofițeri ai armatei SUA, Hegseth a spus că Iranul trebuie să aleagă cu înțelepciune în timp ce se pregătește pentru negocierile cu Statele Unite.

„Ne reîncărcăm cu mai multă putere ca niciodată și cu informații de intelligence mai bune”, a spus Hegseth, într-o conferință de presă la Pentagon. „Suntem gata de tragere – să lovim infrastructura voastră critică cu dublă utilizare, capacitatea voastră rămasă de producere a energiei electrice și industria voastră energetică. Am prefera să nu fim nevoiți să facem asta”, a adăugat șeful Pentagonului.

Administrația președintelui Donald Trump și-a exprimat miercuri optimismul cu privire la încheierea unui acord care să pună capăt războiului cu Iranul, avertizând totodată că va crește presiunea economică asupra Teheranului dacă acesta rămâne sfidător.

Aceasta a inclus blocada asupra porturilor iraniene care a intrat în vigoare luni, armata americană forțând 14 nave să se întoarcă. Zeci de nave de război și aeronave americane, inclusiv aproximativ 10.000 de militari, asigură aplicarea blocadei.

Trump speră că această blocadă navală va obliga Iranul să accepte condițiile impuse de Washington pentru încetarea războiului, declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, printre care se numără și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă prin care tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze. Trump a spus că aceasta a fost, de asemenea, o condiție a armistițiului care urmează să expire săptămâna viitoare.

Războiul a dus la cea mai mare întrerupere a aprovizionării globale cu petrol și gaze din istorie.

Analiștii afirmă că Iranul poate rezista unei opriri complete a exporturilor de petrol timp de până la două luni înainte de a fi forțat să reducă producția.

Hegseth, în comentariile lui de joi adresate conducerii din Iran, a spus că blocada „este modul politicos în care se poate desfășura acest lucru”.

Armata SUA, gata să-și reia operațiunile

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, care supraveghează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, a declarat, aflat alături de Hegseth, că armata americană își ajustează tacticile, tehnicile și procedurile, dar nu a oferit detalii.

În cadrul aceleiași conferințe de presă de la Pentagon, generalul Dan Caine, șeful armatei SUA, a adăugat că forțele americane sunt „gata să reia operațiunile de luptă majore practic în orice moment”.

Navele Marinei SUA vor urmări orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului, a precizat Caine în cadrul briefingului. El a adăugat că acest lucru s-ar putea întâmpla nu doar în regiune, ci și în zona Indo-Pacific.

Navele care încearcă să încalce blocada vor fi interceptate și avertizate că „dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța”, iar aplicarea măsurilor va avea loc în apele teritoriale ale Iranului și în apele internaționale, a mai spus Caine.

Până în prezent, nicio navă nu a fost abordată, a precizat generalul american.

Armata SUA și-a extins blocada pentru a include încărcăturile considerate contrabandă, iar orice navă suspectată că încearcă să ajungă pe teritoriul iranian va fi „supusă dreptului beligerant de a fi inspectată și percheziționată”, a transmis joi Marina SUA, într-un comunicat.

„Aceste nave, indiferent de locație, sunt supuse inspecției, abordării, percheziției și confiscării”, a precizat ulterior Marina SUA, într-un comunicat actualizat.

Printre articolele de contrabandă enumerate se numără arme, sisteme de armament, muniție, materiale nucleare, produse petroliere brute și rafinate, precum și fier, oțel și aluminiu.

Surse informate de Teheran au declarat pentru Reuters că Iranul ar putea permite navelor să navigheze liber prin partea dispre Oman a Strâmtorii Hormuz fără riscul de a fi atacate, conform propunerilor pe care le-a prezentat în cadrul discuțiilor cu SUA, cu condiția să se ajungă la un acord care să prevină reaprinderea conflictului.

Una din sursele citate de Reuters, care a refuzat să fie identificată din cauza caracterului sensibil al subiectului, a precizat că Iranul ar putea fi dispus să permită navelor să utilizeze cealaltă parte a strâmtorii înguste, în apele teritoriale ale Omanului, fără niciun obstacol din partea Teheranului.

Sursa nu a precizat dacă Iranul ar fi de acord să îndepărteze eventualele mine pe care le-ar fi plasat în acea zonă maritimă sau dacă toate navele – chiar și cele care au legături cu Israelul – ar avea voie să treacă liber.

Totuși, sursa a adăugat că propunerea depinde de disponibilitatea Washingtonului de a răspunde cererilor Teheranului, o condiție esențială pentru orice potențial progres în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz.