Concesia importantă pe care este dispus Iranul să o facă în privința Strâmtorii Ormuz

O rachetă iraniană este lansată de pe o navă în cadrul unui exercițiu militar, pe 20 august 2025, în Golful Oman. FOTO: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Iranul ar putea lua în considerare posibilitatea de a permite navelor să navigheze liber prin partea Strâmtorii Ormuz din dreptul Omanului, fără riscul de a fi atacate, ca parte a propunerilor pe care le-a prezentat în cadrul negocierilor cu Statele Unite, în cazul în care se va ajunge la un acord pentru a preveni reaprinderea conflictului, a declarat miercuri o sursă informată de Teheran pentru agenția de presă Reuters.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la cea mai mare întrerupere din istorie a aprovizionării globale cu petrol și gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin strâmtoare. Strategica rută comercială gestionează aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Sute de tancuri petroliere și alte nave, precum și 20.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic de la începutul războiului dintre SUA-Israel și Iranul, pe 28 februarie.

Sursa citată de Reuters, care a refuzat să fie identificată din cauza caracterului sensibil al subiectului, a declarat că Iranul ar putea fi dispus să permită navelor să utilizeze cealaltă parte a strâmtorii înguste, în apele teritoriale ale Omanului, fără niciun obstacol din partea Teheranului.

Sursa nu a precizat dacă Iranul ar fi de acord să îndepărteze eventualele mine pe care le-ar fi plasat în acea zonă maritimă sau dacă toate navele – chiar și cele care au legături cu Israelul – ar avea voie să treacă liber.

Totuși, sursa a adăugat că propunerea depinde de disponibilitatea Washingtonului de a răspunde cererilor Teheranului, o condiție esențială pentru orice potențial progres în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a face precizări pe acest subiect, menționează Reuters.

Cât va dura blocada impusă de armata SUA asupra strâmtorii Ormuz

Întrebată miercuri, într-o conferință de presă la Casa Albă, cât va dura blocada navală impusă de SUA asupra strâmtorii Ormuz, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președintelui Donald Trump, a refuzat să ofere un termen.

„Nu voi stabili niciodată termene în numele președintelui Statelor Unite”, a spus ea.

„Dar, în ceea ce privește blocada, după cum știți, aceasta a fost implementată în totalitate și este aplicată împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau pleacă din porturile iraniene”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, citată de The Guardian.

Ea a mai spus că a observat unele „informații eronate” cu privire la blocadă.

„Am observat și eu unele informații eronate în acest sens. Aceasta include toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman, iar forțele noastre americane din regiune susțin libertatea de navigație pentru navele care tranzitează strâmtoarea către și dinspre porturi non-iraniene. Așadar, știu că unii reprezentanți ai presei au fost confuzi în privința acestui aspect. Susținem libertatea de navigație, dar nu în ceea ce privește petrolierele sau navele care ar aduce beneficii economiei Iranului pe durata continuării acestor negocieri”, a declarat Leavitt.

Casa Albă, „optimistă în privința perspectivelor pentru un acord”

Administrația Trump este „optimistă în privința perspectivelor încheierii unui acord” cu Iranul, a afirmat miercuri Casa Albă, menționând totodată că Pakistanul este locația probabilă pentru o eventuală a doua rundă de discuții față în față, relatează CNN.

„Nimic nu este oficial până nu auziți asta de la noi, aici, la Casa Albă”, le-a spus Karoline Leavitt reporterilor, referindu-se la posibila nouă întâlnire. „Dar suntem încrezători în perspectivele unui acord.”

Ea a adăugat că delegația americană s-ar întoarce probabil la Islamabad, unde vicepreședintele JD Vance a condus discuțiile de weekendul trecut cu iranienii.

„Ar fi foarte probabil să fie în același loc ca data trecută”, a spus Leavitt.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a respins, de asemenea, informațiile privind posibilitatea prelungirii armistițiului cu Iranul.

„Am văzut din nou, în această dimineață, unele știri eronate conform cărora am solicitat oficial o prelungire a armistițiului. Acest lucru nu este adevărat; în acest moment, rămânem foarte implicați în aceste negocieri”, a spus Leavitt.

O posibilă prelungire a acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran este încă în discuție, au declarat anterior surse familiarizate cu negocierile, pentru CNN, dar administrația Trump este dornică să ajungă la un potențial acord de pace cât mai repede posibil.

Mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, care s-a impus ca un intermediar-cheie între SUA și Iran, a sosit miercuri la Teheran în calitate de șef al unei delegații de nivel înalt, a anunțat presa iraniană în cursul zilei.

Mai devreme, o sursă iraniană de rang înalt, declarase pentru Reuters că șeful armatei pakistaneze vine la Teheran „pentru a reduce decalajele dintre Iran și SUA” în scopul de a preveni reluarea războiului.

Delegația lui Munir, care va transmite un nou mesaj din partea Washingtonului, este așteptată să aibă o întrevedere cu ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, și va discuta „aspecte legate de a doua rundă de negocieri”, conform postului public de televiziune iranian IRIB, care a citat surse pakistaneze.

Întâlnirea lui Asim Munir cu Abbas Araqchi, conform relatărilor din presa iraniană, are loc pe fondul unei ofensive diplomatice mai ample pentru organizarea celei de a doua runde de negocieri între SUA și Iran, după ce întâlnirile la nivel înalt dintre cele două țări de la sfârșitul săptămânii trecute, desfășurate în capitala Pakistanului (Islamabad) nu au dus la niciun acord.

Marți, Trump a afirmat că „ceva” să va întâmpla „în următoarele două zile” la Islamabad, spunându-i unui reporter al The New York Post, aflat în capitala Pakistanului, să rămână în oraș. „Ar trebui să rămâneți acolo (în Pakistan, n.r.), într-adevăr, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi înclinăm să mergem mai degrabă acolo”, a declarat Trump, într-un scurt interviu publicației americane.

Strâmtoarea Ormuz, unul din punctele-cheie în care s-au blocat negocierile

„Propunerea în 10 puncte” a Iranului este un plan de pace oferit SUA pentru a pune capăt ostilităților. SUA au propus propriul plan în 15 puncte, care nu a fost dezvăluit în întregime, dar se crede că acesta include angajamentul Iranului de a renunța la armele nucleare, predarea uraniului său puternic îmbogățit, limitarea capacităților de apărare ale Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Marți, două persoane familiarizate cu discuțiile în desfășurare dintre SUA și Iran au declarat, pentru NBC News, că o nouă rundă de negocieri față în față între delegațiile Washingtonului și Teheranului ar putea avea loc încă din această săptămână.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz este un punct de blocaj major în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran, a spus una dintre aceste persoane. Capacitatea nucleară a Iranului este un alt punct de blocaj, a precizat cea de-a doua sursă.

SUA au cerut Iranului, în timpul discuțiilor maraton de la Islamabad o suspendare pe 20 de ani a îmbogățirii uraniului, a adăugat această sursă. Teheranul a fost de acord cu trei până la cinci ani, ceea ce Trump a afirmat că nu este acceptabil.