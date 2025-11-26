Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto

Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta că l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acțiuni care subminează suveranitatea Bosniei, a transmis miercuri seara agenția Reuters.

Zukan Helez, ministrul bosniac al Apărării, a declarat că Ungaria nu a oferit nicio explicație pentru motivul prezenței ministrului de Externe Peter Szijjarto în avionul care dorea să aterizeze la Banja Luka, principalul oraș al Republicii Srpska – entitatea autonomă sârbă a țării.

Szijjarto a vizitat miercuri Serbia vecină pentru a discuta detalii despre modul în care Ungaria poate ajuta Belgradul după ce livrările de țiței din Croația au fost sistate.

Helez a afirmat că premierul Viktor Orban, și Szijjarto l-au sprijinit în mod deschis pe liderul separatist sârb bosniac Milorad Dodik în acțiuni care „subminează suveranitatea, integritatea teritorială și unitatea Bosniei și Herțegovinei (BiH)”.

„În calitate de ministru al Apărării al BiH, datoria mea este să protejez ordinea constituțională, legile și interesele BiH”, a declarat Helez într-un mesaj distribuit pe Facebook.

„De aceea am decis să nu aprob acest zbor până când nu vor fi garantate transparența deplină și respectul față de statul nostru.”

Ministerul de Externe ungar nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Szijjarto și Viktor Orban l-au primit la Budapesta pe liderul sârbilor bosniaci

Dodik, fostul președinte al Republicii Srpska, care a fost demis de funcție după ce a fost condamnat pentru că a sfidat deciziile trimisului internațional pentru pace și ale Curții Constituționale, s-a lăudat cu sprijinul lui Orban pentru politicile sale.

Dodik și aliatul său, Sinisa Karan, care a câștigat alegerile prezidențiale anticipate din regiune în weekend, s-au întâlnit miercuri cu Orban la Budapesta.

Orban l-a primit la Budapesta pe Dodik, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, și în luna august, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la un an de închisoare și pierderea dreptului de a exercita o funcție publică.

„Președintele Dodik a fost condamnat pentru că a refuzat să danseze după cum îi cântă Bruxellesul. Ungaria nu acceptă această decizie”, a afirmat Viktor Orban.

Szijjarto a afirmat la rândul său atunci că „ingerința externă” în Balcanii de Vest este periculoasă.

Peter Szijjarto la Budapesta alături de Milorad Dodik în data de 4 septembrie 2025, FOTO: Robert Hegedus / AP / Profimedia Images

„Voința poporului din regiune trebuie respectată – punerea ei sub semnul întrebării amenință stabilitatea și pacea. M-am întâlnit astăzi cu Milorad Dodik pentru a confirma sprijinul Ungariei”, a transmis Peter Szijjarto pe 5 august. El s-a întâlnit la Budapesta cu liderul sârbilor bosniaci și la începutul lunii septembrie.

Dodik și-a pierdut funcția după ce o curte de apel din Bosnia a confirmat sentința pronunțată în februarie împotriva sa pentru că a sfidat Curtea Constituțională și pe emisarul special pentru pace, al cărui rol este de a împiedica Bosnia multietnică să revină la războiul civil.