Armata britanică a paraşutat medici pe cea mai izolată insulă locuită pentru un caz de hantavirus

Medici ai armatei britanice au aterizat cu paraşuta pe Tristan da Cunha din Atlantic, cea mai izolată insulă locuită din lume, pentru a trata un cetăţean britanic suspectat de hantavirus, transmite BBC.

Echipa, formată din şase paraşutişti şi doi medici militari din Brigada 16 de Asalt Aerian, a sărit cu paraşuta dintr-un avion de transport, în timp ce proviziile vitale de oxigen şi alte ajutoare medicale au fost aruncate din aer aproape simultan.

Este pentru prima dată când armata britanică a parașutat personal medical pentru a oferi sprijin umanitar, potrivit Ministerului britanic Apărării.

„Aceste operațiuni extraordinare reflectă angajamentul nostru neclintit față de locuitorii teritoriilor noastre de peste mări și față de cetățenii britanici, oriunde s-ar afla”, a transmis secretarul de stat pentru afaceri externe, Yvette Cooper.

Bărbatul suspect de hantavirus a părăsit nava de croazieră MV Hondius pe 14 aprilie și s-a întors acasă, în Tristan da Cunha – cel mai îndepărtat teritoriu de peste mări locuit din Marea Britanie, situat în Atlanticul de Sud.

El a semnalat simptomele la două săptămâni după ce a părăsit nava și află în stare stabilă, în izolare. Până în prezent au fost confirmate șase cazuri de infectare cu hantavirus.

Trei persoane au murit în urma epidemiei, inclusiv două care au fost confirmate ca având hantavirus.

Tristan da Cunha, care are o populație de 221 de locuitori, nu are pistă de aterizare și poate fi accesată doar cu barca. Vânturile medii sunt adesea de peste 40 km/h, ceea ce creează condiții dificile pentru parașutiști, a declarat Ministerul Apărării.