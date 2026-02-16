Armata germană va fi antrenată de militari ucraineni, după ce miniștrii apărării din cele două state au semnat acordul

Miniștrii apărării din Germania și Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni dpa, conform Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forțele armate germane) a declarat agenției că „planul este să încorporăm experiența soldaților ucraineni în instruirea armatei, în special în școlile militare”. Oficialul respectiv a refuzat să comenteze despre detalii.

Armata germană reacționează la schimbările considerabile care au avut loc pe câmpurile de luptă din Ucraina de la începutul invaziei ruse, în urmă cu aproape patru ani. Exemple în acest sens sunt experiența mai extinsă a forțelor ucrainene în desfășurarea și utilizarea dronelor în luptă și integrarea rapidă a tehnologiei moderne de comandă și control în unitățile combatante.

Cotidianul Wall Street Journal a scris săptămâna trecută că o echipă de circa zece invitați ucraineni a eliminat numeroase vehicule blindate și alte ținte în foarte scurt timp în cadrul unui exercițiu militar al NATO de anul trecut, în statele baltice. Un participant la manevre a relatat publicației citate că o unitate „inamică” condusă de estonieni cu participarea ucrainenilor a neutralizat „două batalioane într-o singură zi”, în timp ce combatanții din NATO nu au reușit să elimine echipele adverse de drone.

Alianța nu a comentat detaliile exercițiului, dar o purtătoare de cuvânt a arătat că scenariile unor astfel de manevre pot fi concepute pentru a acorda un avantaj adversarilor.