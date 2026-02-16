Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front în aproape doi ani. Explicația experților

Militarii ucraineni din brigada 93 conduc un tanc de luptă, într-o poziție de lângă Pokrovsk, Donețk, Ucraina, 23 decembrie 2024. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele ucrainene au recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu într-un interval de cinci zile săptămâna trecută, mai exact de miercuri și până duminică, arată o analiză AFP pe baza datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think-tank din SUA.

Suprafața recucerită este aproape echivalentă cu cea câștigată de forțele ruse în toată luna decembrie și este cea mai mare arie recuperată de forțele Kievului într-un interval atât de scurt după contraofensiva lansată în iunie 2023.

„Aceste contraatacuri ucrainene profită probabil de recenta blocare a accesului forțelor ruse la Starlink, despre care bloggerii militari ruși susțin că provoacă probleme de comunicații și de comandă și control pe câmpul de luptă”, a declarat ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt think-tank american.

Rusia a pierdut accesul la terminalele din Ucraina ale reţelei de internet prin satelit Starlink, deţinută de compania SpaceX a lui Elon Musk, după ce ucraineanii au instalat filtre pentru conexiunea la reţeaua satelitară.

Rusia, acuzată că a șantajat familii ale prizonerilor de război pentru acces la Starlink

Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Rusia că a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată folosi pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi pentru a putea să-şi dirijeze dronele.

„Căutând o ieşire din situaţia dificilă în care se află, ocupanţii au contactat familii ale unor prizonieri de război. Ne-au parvenit informaţii despre cazuri de ameninţări şi cereri ca acestea (rude ale unor prizonieri de război) să înregistreze oficial pe numele lor terminale Starlink. Tehnologia urma să fie utilizată apoi împotriva Ucrainei şi a ucrainenilor”, se arată într-o notă publicată de organismul de stat ucrainean pentru gestionarea problemei prizonierilor de război, conform agențiilor EFE și Agerpres.

Recent, autorităţile de la Kiev au deschis, în colaborare cu SpaceX, un registru obligatoriu în care trebuie să se înscrie toţi utilizatorii din Ucraina. Astfel, au fost blocate terminalele neînregistrate şi au putut fi identificați utilizatori înregistraţi care au furnizat servicii pentru dronele ruseşti sau pentru unităţile ruse care foloseau Starlink pe front.