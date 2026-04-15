Armata Iranului amenință cu o ripostă dură: Va bloca Marea Roșie, Golful Persic și Marea Oman dacă blocada americană continuă

Nave ale Marinei Iranului, în cadrul unui exercițiu comun al forțelor iraniene și ruse, pe 19 februarie 2026. FOTO: Masoud Nazari Mehrabi / AP / Profimedia

Comandamentul operațional al forțelor armate ale Iranului a avertizat miercuri că va amenința navigația dincolo de Strâmtoarea Ormuz dacă blocada navală americană asupra porturilor iraniene va continua, scriu AFP, CNN și The Guardian.

Astfel, armata iraniană a amenințat că va suspenda operațiunile de transport maritim în Marea Roșie, în Golful Persic și în Marea Oman, dacă SUA își vor continua blocada asupra porturilor iraniene, considerând că operațiunea armatei americane poate duce la o încălcare a armistițiului.

Generalul-maior Ali Abdollahi, comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul unificat al forțelor armate iraniene, a calificat blocada drept „ilegală” și a afirmat că, dacă aceasta va continua, va fi considerată o încălcare a acordului de încetare a focului.

Dacă Statele Unite își mențin blocada maritimă și „creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului și petroliere”, acesta va constitui „preludiul” unei încălcări a încetării focului, care a intrat în vigoare din 8 aprilie, a afirmat generalul Ali Abdollahi.

„Puternicele forțe armate ale Republicii Islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roșie”, a adăugat generalul iranian, potrivit unui comunicat difuzat de agenția de presă semi-oficială Tasnim.

Iranul nu are ieșire la Marea Roșie, dar exercită influență în zonă prin intermediul aliaților săi regionali, precum gruparea rebelilor Houthi din Yemen, care a atacat anterior nave din această zonă.

Anunțul armatei americane

Comandamentul Central al SUA a anunțat miercuri că blocada asupra porturilor iraniene impusă de armata americană a fost „implementată integral” și a pus capăt majorității activităților economice ale Teheranului în doar o zi și jumătate.

Totuși, o parte din traficul comercial încă trece prin strategica Strâmtoare Ormuz, deoarece blocada nu se aplică rutei în sine.

Cu o zi înainte, Comandamentul Central al armatei americane a transmis, într-un comunicat, că „pe parcursul primelor 24 de ore, nicio navă nu a reușit să treacă de blocada SUA, iar șase nave comerciale au respectat instrucțiunile forțelor americane de a face cale întoarsă pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman”.

Mai mult de 10.000 de militari americani (piloți, pușcași marini și marinari), peste o duzină de nave de război și zeci de avioane de luptă asigură aplicarea blocadei, a precizat conducerea armatei SUA.

„Blocada este aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau pleacă din porturile și zonele de coastă iraniene”, conform comunicatului de marți.

Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea blocadei navale în urma eșecului negocierilor de la Islamabad (capitala Pakistanului) de la sfârșitul săptămânii trecute, menite să pună capăt războiului de șase săptămâni dintre SUA-Israel și Iran.

Experți consultați de Reuters spun că blocada este o acțiune militară majoră, de durată nedeterminată, care ar putea declanșa o nouă ripostă din partea Teheranului și ar putea pune o presiune enormă asupra armistițiului deja fragil.

Blocada impusă de armata SUA a sporit incertitudinea cu privire la modul în care navele vor tranzita Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială utilizată pentru transportul unei cincimi din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Teheranul a blocat de facto Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului, declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Totuși, câteva nave care au plecat din porturi iraniene au traversat-o marți, conform datelor de monitorizare maritimă citate de AFP.

Potrivit agenției de presă iraniene Tasnim, care citează surse anonime bine informate, navigația dinspre porturile iraniene continuă în ciuda blocadei.

„Navele comerciale s-au îndreptat către mai multe destinații din lume” în ultimele 24 de ore, a scris Tasnim.