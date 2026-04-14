Armata SUA, după prima zi de blocadă în Ormuz: Șase nave, obligate să se întoarcă. Datele de monitorizare sunt puțin mai nuanțate

Nicio navă nu a reușit să treacă de blocada navală impusă de SUA asupra porturilor și zonelor de coastă ale Iranului, iar șase nave comerciale au respectat ordinele de a face cale întoarsă, a anunțat marți armata americană, oferind primele detalii cu privire la această acțiune începută cu o zi în urmă, la ordinul președintelui Donald Trump, după eșuarea negocierilor de pace dintre Washington și Teheran, scrie Reuters.

Armata SUA anunțase anterior că blocada se va aplica doar navelor care se îndreaptă spre sau dinspre Iran și că ea va viza toate porturilor iraniene din Golful Persic și Golful Oman.

„Pe parcursul primelor 24 de ore, nicio navă nu a reușit să treacă de blocada SUA, iar șase nave comerciale au respectat instrucțiunile forțelor americane de a face cale întoarsă pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman”, a transmis marți Comandamentul Central al armatei americane, într-un comunicat de presă.

Mai mult de 10.000 de militari americani (piloți, pușcași marini și marinari), peste o duzină de nave de război și zeci de avioane de luptă asigură aplicarea blocadei, precizează conducerea armatei SUA.

„Blocada este aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau pleacă din porturile și zonele de coastă iraniene”, menționează comunicatul.

Într-o notă trimisă luni navigatorilor cu privire la blocadă, armata americană a transmis: „Orice navă care intră sau iese din zona blocată fără autorizație este pasibilă de interceptare, deviere și capturare.”

Nota de luni preciza că blocada va cuprinde întreaga coastă a Iranului, dar transporturile din domeniul ajutorului umanitar, inclusiv alimente, provizii medicale și alte bunuri esențiale, vor fi permise, sub rezerva inspecției.

Trump a anunțat impunerea blocadei navale în urma eșecului negocierilor de la Islamabad (capitala Pakistanului) de la sfârșitul săptămânii trecute, menite să pună capăt războiului de șase săptămâni dintre SUA-Israel și Iran. Prețurile petrolului au sărit din nou peste 100 de dolari pe baril, pentru ca apoi să scadă ușor marți, pe fondul speranțelor privind continuarea negocierilor de pace.

Experți consultați de Reuters spun că blocada este o acțiune militară majoră, de durată nedeterminată, care ar putea declanșa o nouă ripostă din partea Teheranului și ar putea pune o presiune enormă asupra armistițiului deja fragil.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a precizat luni că a fost informată cu privire la restricțiile maritime, dar că i s-a comunicat că „navele neutre” aflate în prezent în porturile iraniene au primit o perioadă de grație pentru a pleca.

Blocada sporește incertitudinea cu privire la modul în care navele vor tranzita Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială utilizată pentru transportul unei cincimi din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Amenințările Iranului la adresa transportului maritim au cauzat o creștere vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol, cu aproximativ 50%, de când SUA și Israelul au declanșat războiul, pe 28 februarie.

Eforturile de blocare a Strâmtorii Ormuz nu vor fi puse în sarcina Gărzii de Coastă a SUA, cel puțin pentru moment, a declarat un oficial american pentru Reuters. Conform oficialului, acest lucru este determinat, în parte, de faptul că cele șase nave ale Gărzii de Coastă care se aflau în Orientul Mijlociu au fost trimise în Asia în primele zile ale războiului.

Mii de lovituri militare americane au slăbit grav armata iraniană. Dar analiștii spun că Teheranul a ieșit din conflict drept o problemă supărătoare pentru Washington, cu o conducere mai intransigentă și un stoc ascuns de uraniu puternic îmbogățit.

Două nave plecate din porturi iraniene au traversat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei

Totuși, cel puțin două nave comerciale plecate din porturi iraniene au traversat strâmtoarea Ormuz luni, după intrarea în vigoare a blocadei militare americane la ora 14:00 GMT (17:00 ora României), a indicat marți compania de date maritime Kpler, potrivit AFP.

Nava de transport de marfă Christianna, aflată sub pavilionul Liberiei, a traversat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini, trecând pe lângă insula iraniană Larak în jurul orei 16:00 GMT luni, conform datelor de monitorizare.

O a doua navă, tancul petrolier Elpis, sub pavilionul Insulelor Comore, se afla în apropierea insulei Larak în jurul orei 11:00 GMT și a traversat strâmtoarea în jurul orei 16:00 GMT.

Petrolierul Elpis transporta 31.000 de tone de metanol, după ce a părăsit portul iranian Bushehr pe 31 martie, mai arată datele Kpler.

O a treia navă, vasul chinez Rich Starry, supus sancțiunilor americane din cauza legăturilor sale cu Iranul, a tranzitat de asemenea strâmtoarea, în noaptea de luni spre marți, urmând ruta aprobată de Iran, pe la sud de insula Larak.

Mai multe surse de presă, inclusiv compania maritimă de date Lloyd’s List, interpretează trecerea navei chineze Rich Starry ca o testare a blocadei navale instituite de armata americană.

Nava Elpis se află, de asemenea, sub sancțiuni americane pentru legăturile ei cu Iranul, dar nava Christianna nu este pe lista sancțiunilor SUA.

O a patra navă, petrolierul Murlikishan, care arborează pavilionul Madagascarului, a traversat la rândul său strâmtoarea marți dimineață spre vest pentru a intra în Golful Persic, pe ruta insulei Larak. Tancul petrolier era gol și se îndrepta spre portul irakian Khor Al-Zubair, conform semnalului transpondatorului său, a indicat Kpler.

Nava Murlikishan se află pe lista sancțiunilor SUA pentru schimburi comerciale legate de Iran, iar mai multe dintre călătoriile ei anterioare în Golful Persic au avut ca destinație Iranul, unde a încărcat bitum și asfalt iranian pentru a le transporta în Asia.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.