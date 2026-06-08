Armata israeliană a lansat atacuri asupra unor ținte militare iraniene. „Regimul iranian a făcut o greșeală gravă!”

Armata israeliană a anunțat că a lansat atacuri asupra unor ținte militare din vestul și centrul Iranului , după ce a avertizat că va riposta la atacul iranian.

Președintele american Donald Trump i-a cerut anterior omologului său israelian să nu riposteze pentru atacurile iraniene, potrivit mai multor publicații, scrie BBC. Fox News a relatat anterior că Trump i-a spus și Iranului „V-ați lansat rachetele. Ajunge!””.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran afirmă că multiplele valuri de rachete lansate asupra nordului Israelului reprezintă „începutul unei săptămâni de atacuri continue”.

Majoritatea rachetelor care vizau Israelul au fost interceptate, iar israelienilor li s-a spus acum că pot părăsi adăposturile.

Duminică, Israelul a anunțat că a atacat ținte Hezbollah în sudul Beirutului, ceea ce a provocat amenințări cu un răspuns iranian.

Armata israeliană: Regimul iranian a făcut o „greșeală gravă”

Atacurile israeliene asupra Beirutului ridică semne de întrebare cu privire la limitele influenței SUA asupra partenerului său și la restrângerea gamei de opțiuni pentru Washington pentru a pune capăt războiului, scrie John Sudworth de la BBC.

O purtătoare de cuvânt a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), Effie Defrin, a declarat într-o scurtă declarație că regimul iranian a făcut o „greșeală gravă”.

Tensiunile dintre Iran, Israel și SUA din cauza ofensivei Israelului împotriva Hezbollah în Liban s-au intensificat în ultimele zile.

Când premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat armatei sale undă verde pentru a ataca din nou suburbiile sudice ale Beirutului săptămâna trecută, Teheranul a amenințat că va efectua noi atacuri asupra nordului Israelului.

Posibilitatea unei noi escaladări majore în Liban l-a determinat pe președintele american Donald Trump să-i spună lui Netanyahu, în cele mai dure cuvinte posibile, să se abțină, de teamă că o astfel de acțiune ar deraia armistițiul deja deteriorat dintre SUA și Iran.

Netanyahu a fost de acord, dar cu condiția ca Hezbollah să nu mai lanseze rachete în nordul Israelului.

Ulterior, guvernele israelian și libanez au convenit asupra unui nou armistițiu în cadrul discuțiilor mediate de SUA. Însă armistițiul nu a părut să aibă prea mult efect.

Israelul a efectuat atacuri asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze Beirut, ca răspuns la lansările continue de rachete ale Hezbollah asupra Israelului. Câteva ore mai târziu, Iranul și-a îndeplinit amenințarea, lansând rachete și drone asupra Israelului. Garda Revoluționară din Iran a promis că va continua timp de șapte zile.

Ar putea exista o nouă rundă de atacuri „dinte pentru dinte” între cele două țări, care ar putea reaprinde războiul din Iran.

Modul în care va reacționa președintele Trump este esențial, scrie BBC. Deocamdată, el pare încă hotărât să încerce să dezamorseze situația.