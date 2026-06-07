Israelul susține că Iranul a lansat rachete împotriva sa. Armata a activat sistemele de apărare

Armata israeliană a anunțat că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel cu puțină vreme în urmă, adăugând că sistemele defensive acționează pentru a intercepta amenințarea, informează Reuters.

Alarmele au început să sune în mai multe orașe din Israel.

La scurtă vreme după anunțul inițial, IDF (armata Israelului – n.red.) a precizat că a fost lansat și un al doilea val de rachete.

Un anunț similar a fost făcut și de presa de stat din Iran. Gărzile Revoluționare iraniene au transmis că Israelul trebuie să înceteze atacurile în Liban, iar dacă va riposta acțiunilor Teheranului va suporta „alte lovituri zdrobitoare”.

„Am avertizat dinainte că, dacă crimele din zona Dahieh din Beirut se extind, vom ataca ținte din teritoriile ocupate”, a comunicat comandamentul Gărzilor Revoluționare.

„Valuri de rachete și drone vor fi lansate constat în următoarele șapte zile până când inamicul este descurajat și va pune capăt crimelor”, precizează sursa citată.

Președintele SUA Donald Trump a fost deja informat asupra escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, după interceptarea a două rachete, premierul Benjamin Netanyahu a convocat o ședină cu responsabilii din domeniul apărării și securității naționale.

Săptămâna trecută, Iranul a anunțat că va lansa noi atacuri asupra Israelului, în cazul în care acesta va ataca Beirutul.

În cursul diminenții, forțele israeliene au bombardat poziții ale Hezbollah din capitala Libanului, ca represalii pentru atacuri ale miliției șiite asupra poziții din nordul Israelului.

Ulterior, parlamentarul iranian Ebrahim Rezaei a scris pe X că va urma „un răspuns decisiv și dureros” la atacarea cartierului Dahieh din Beirut.