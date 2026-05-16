Armata israeliană anunță uciderea unui oficial de top din Hamas, în Fâșia Gaza. Cine era cel supranumit „Fantoma”

Izz al-Din al-Haddad era comandantul Brigăzilor al-Qassam, aripa militară a Hamas. Imagine din Gaza City, de sâmbătă, 16 mai 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele de Apărare a Israelului (IDF) au declarat, sâmbătă, că l-au ucis pe comandantul aripii militare a Hamas, Izz al-Din al-Haddad, într-un atac aerian executat în ziua precedentă în enclava palestiniană, a transmis Reuters.

IDF a efectuat vineri cel puțin două atacuri asupra Fâșiei Gaza, omorând șapte palestinieni, printre care trei femei și un copil, potrivit medicilor locali.

Un oficial Hamas de rang înalt a confirmat, cu condiția anonimatului, că Izz al-Din al-Haddad, care se născuse în 1970, a fost ucis într-un atac. Gruparea militantă nu a anunțat public decesul său.

La o moschee din zona centrală a Fâșiei Gaza avea loc sâmbătă o slujbă de înmormântare pentru Haddad, soția lui și fiica lor în vârstă de 19 ani. Este neclar deocamdată cum au murit.

Haddad a fost oficialul Hamas cu cel mai înalt rang care este ucis de Israel de la intrarea în vigoare a armistițiului mediat de SUA, în octombrie.

Israelul încercase de mai multe ori să îl ucidă

Supranumit „Fantoma”, acesta supraviețuise mai multor tentative israeliene de asasinat, conform surselor Hamas. IDF l-a descris drept unul dintre cei mai îndelungați comandanți ai mișcării militante palestiniene, urcând în ierarhie de la înființarea organizației în anii `80 și ajungând să ocupe mai multe poziții înalte.

Într-un comunicat comun de vineri, premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării, Israel Katz, au anunțat că armata a efectuat un atac împotriva liderului Hamas, dar nu au menționat că acesta a fost ucis.

Cei doi au spus că Haddad a fost unul dintre arhitecții masacrului comis de Hamas în Israel în 7 octombrie 2023, în urmă căruia Israelul a răspuns cu campania militară din Fâșia Gaza.

El a preluat conducerea aripii armate a Hamas după ce a fost ucis Mohammad Sinwar de către Israel în mai 2025. „A fost responsabil pentru uciderea, răpirea și vătămarea corporală provocată miilor de civili (și) soldați israelieni”, au declarat premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Israel Katz.