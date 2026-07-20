Toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Anunțul ministrului Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul pe care l-a dat privind interviurile din comisiile de selecţie ale MApN, care vor fi filmate de acum înainte în toate unităţile din țară.

„De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism şi pentru a închide definitiv abordarea de tipul «nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu eşti cine vor ei, te pică la interviu»”, a explicat Miruță, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că, începând din 1 august, comisiile de selecţie din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile.

„Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci şi reguli noi. Am convingerea că instituţiile puternice se construiesc prin transparenţă şi merit, iar acesta este încă un pas în această direcţie”, a mai spus ministrul interimar al Apărării.

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