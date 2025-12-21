Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii

Forțele Moscovei au trecut granița cu Ucraina în regiunea Sumî din nord-estul țării și au luat aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrainean de frontieră și i-au dus în Rusia, potrivit armatei Kievului, citată de presa ucraineană și Reuters.

Postul public de televiziune ucrainean Suspilne și agenția de știri Ukrainska Pravda au afirmat că forțele ruse au intrat pe teritoriul ucrainean sâmbătă noapte în zona satului Hrabovske.

Majoritatea locuitorilor din sat capturați erau persoane în vârstă, potrivit presei ucrainene, care afirmă că a fost luată inclusiv o femeie de 89 de ani.

Dmytro Lykhovii, purtător de cuvânt al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat că forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras din mai multe poziții din apropierea localității Hrabovske ca urmare a ofensivei ruse. El a afirmat că în prezent se iau măsuri de stabilizare în zonă.

Rusia nu a dat transmis nicio informație pe acest subiect, notează Reuters, adăugând că nu a putut verifica independent această afirmație.

Forțele ruse au cucerit în ultimele luni mai multe sate din regiunea Sumî, iar multe orașe au fost supuse bombardamentelor.

Șeful administrației militare din regiunea Sumî, Oleh Hryhorov, a scris pe Telegram că autoritățile au început evacuarea locuitorilor din satele de frontieră care refuzaseră anterior să fie mutați.

El nu a identificat locurile afectate, dar a îndemnat locuitorii din zonele de frontieră să accepte evacuările.

Think-tankul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a notat în ultima sa evaluare, publicată sâmbătă noapte, că un blogger militar rus a susținut că forțele Moscovei au capturat Hrabovske, aflat imediat la sud de Vîsoke.

ISW a precizat că nu a mai observat informații privind evoluții în această parte a frontului de la luptele ce s-au dus la sfârșitul verii lângă Demidovka (la nord est de Vîsoke) în regiunea rusă Belgorod.