Armata ucraineană a atacat din nou două rafinării din Rusia

Soldați ucraineni din Brigada 110 lansând o dronă de recunoaștere pe frontul din Velyka Novosilka. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forțele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează dpa, preluată de Agerpres.

Conform unor mesaje pe Telegram, s-au produs explozii și un incendiu puternic în apropierea unei instalații din Saratov, pe Volga, obiectiv vizat deja de mai multe atacuri ucrainene, inclusiv săptămâna trecută.

Guvernatorul regiunii respective din Rusia, Roman Busarghin, a scris tot pe Telegram că o femeie a fost rănită de dronele lansate din Ucraina, care au spart geamurile de la două apartamente de bloc și au deteriorat mai multe automobile. El nu a menționat rafinăria.

O altă rafinărie lovită de drone este situată în regiunea Samara, la nord-vest de Saratov. Guvernatorul de acolo, Viaceslav Fedorișcev, a confirmat în rețelele sociale că țintele au fost din domeniul energiei și combustibililor, dar nu a precizat dacă au fost atinse.

Fedorișcev susține că în atacul efectuat de forțele ucrainene asupra regiunii Samara au fost ucise patru persoane, potrivit AFP.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că pe teritoriul Rusiei au fost interceptate 149 de drone ucrainene, dintre care 27 în Saratov și 15 în Samara.