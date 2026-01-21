Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize”

Oameni care trec pe lângă un mural ce înfățișează o femeie și un urs polar, pe peretele lateral al unui bloc de apartamente din Nuuk, Groenlanda, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Guvernul Groenlandei a prezentat miercuri o nouă broșură care oferă sfaturi populației în cazul unei „crize” pe teritoriul său, în contextul în care președintele american Donald Trump a promis în repetate rânduri că va confisca insula arctică de la Danemarca, țară membră NATO, scrie AFP.

Acest document este „o poliță de asigurare”, a declarat ministrul Autosuficienței, Peter Borg, într-o conferință de presă la Nuuk, capitala Groenlandei, la scurt timp după ce Trump a cerut, în discursul său susținut la Davos, începerea unor discuții „imediate” despre oferta lui de a controla Groenlanda, deși a afirmat că nu va folosi forța militară pentru a prelua insula.

„Nu ne așteptăm să fie nevoie să îl folosim”, a subliniat Borg, referindu-se la ghidul publicat.

„Pregătiți pentru crize”

Arme de vânătoare la îndemână și provizii alimentare pentru cinci zile – se numără printre sfaturile adresate populației de către guvernul groenlandez în broșura publicată miercuri, pentru a reacționa în caz de „criză” apărută pe teritoriul râvnit de Donald Trump.

Redactarea acestui ghid, intitulat „Pregătiți pentru crize – fiți autonomi timp de cinci zile”, a început „anul trecut, pe fondul unor întreruperi de curent mai mult sau mai puțin lungi”, a explicat guvernul de la Nuuk.

Documentul recomandă, în special, stocarea de alimente pentru cinci zile, trei litri de apă pentru fiecare persoană pe zi, hârtie igienică, un radio cu baterii, dar și arme, muniție și echipament de pescuit.

Cu o populație de 57.000 de locuitori, Groenlanda este alcătuită în proporție de aproape 90% din eschimoși, pentru care vânătoarea și pescuitul constituie, din punct de vedere istoric, principalele mijloace de subzistență.

„Pregătirile sunt mai bune în lipsă de altceva”, a dat asigurări Peter Borg.

Premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, a spus marți că o operațiune militară împotriva Groenlandei este „improbabilă”, dar că teritoriul autonom danez trebuie să fie pregătit și pentru acest scenariu.

Trump: „Nu am nevoie să folosesc forța”

După revenirea lui la putere, în ianuarie anul trecut, Donald Trump a insistat în repetate rânduri că dorește să „achiziționeze” Groenlanda, motivând că vrea să contracareze avansurile Rusiei și Chinei în regiunea Arcticii.

După ce a reluat amenințările în ultimele săptămâni, președintele american a dat miercuri asigurări, într-un lung discurs ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va folosi „forța” pentru a pune mâna pe insula arctică, ce aparține Regatului Danemarcei, dar a cerut în același timp „negocieri imediate” pentru a o achiziționa.

„Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump, referindu-se la amenințarea lui de a prelua teritoriul danez pe care dorește să îl plaseze sub controlul SUA.

Dar el a susținut în același timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” și a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”. „Orice aliat din NATO are obligația să-și poată apăra propriul teritoriu. Și este un adevăr că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepția Statelor Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât își imaginează lumea”, a mai afirmat Trump.

Conform celui mai recent sondaj de opinie, publicat în ianuarie anul acesta, 85% dintre groenlandezi se opun anexării insulei de către Statele Unite. Doar 6% sunt în favoarea unei astfel de mutări.