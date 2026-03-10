Petrolul s-a ieftinit abrupt după declarațiile lui Trump / Cât costă barilul și ce spun experții

Cotațiile petrolului au scăzut marți, după ce atinseseră maximul ultimilor trei ani și jumătate marți, după ce Donald Trump a afirmat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia în curând, ceea ce a mai atenuat îngrijorările privind problemele de aprovizionare cu petrol ale lumii, notează Reuters.

Luni, prețul petrolului depășiseră 100 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de după mijlocul anului 2022, pe fondul reducerii furnizărilor Arabiei Saudite și altor producători în contextul extinderii conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a alimentat temerile privind perturbări majore ale aprovizionării globale.

Prețurile au scăzut ulterior, după ce președintele rus Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu Trump, inclusiv despre o soluționare rapidă a războiului cu Iranul, potrivit unui consilier al Kremlinului, calmând temerile privind o întrerupere prelungită a livărilor de țiței.

Analist: Reacțiile au fost exagerate și ieri și azi

Trump a declarat luni, într-un interviu acordat CBS News, că consideră războiul împotriva Iranului este „o excursie de scurtă durată” și că Washingtonul este „cu mult în avans” față de termenul inițial estimat de patru-cinci săptămâni.

„Este clar că declarațiile lui Trump despre un război de scurtă durată au calmat piețele. Deși ieri a existat o reacție exagerată de creștere, considerăm că astăzi există o reacție exagerată de scădere”, a declarat Suvro Sarkar, șeful echipei din sectorul energetic al DBS Bank, adăugând că piața subestimează riscurile la aceste niveluri pentru Brent.

„Calitățile Murban și Dubai sunt încă cu mult peste 100 de dolari pe baril, așa că practic nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește realitățile de pe teren”, a adăugat el, referindu-se la sortimentele de referință ale petrolului din Orientul Mijlociu.

Ca răspuns la declarațiile lui Trump, Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) au transmis că ele vor „decide sfârșitul războiului” și că Teheranul nu va permite exportul „niciunui litru de petrol” din regiune dacă atacurile SUA și Israelului vor continua, a transmis marți presa de stat, citându-l pe purtătorul de cuvânt al IRGC.

Mesajul a fost că petrolul va continua să ajungă pe piață

Prețurile rămân însă sub presiune, întrucât Trump ia în considerare relaxarea sancțiunilor petroliere împotriva Rusiei și eliberarea rezervelor de urgență de țiței, ca parte a unui pachet de opțiuni menite să limiteze creșterea prețurilor globale la petrol, potrivit mai multor surse.

„Discuțiile privind relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, declarațiile lui Donald Trump care sugerează că conflictul ar putea în cele din urmă să se detensioneze și posibilitatea ca țările G7 să utilizeze rezervele strategice de petrol au indicat toate același mesaj – că livrările de petrol vor continua să ajungă pe piață”, a spus analistul Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, într-o notă pentru investitori.

„Odată ce traderii au simțit că rutele de aprovizionare ar putea fi menținute, „sporul de panică” inițial, care a împins ieri prețurile peste pragul de 100 de dolari, a început să se estompeze, iar prețurile petrolului au scăzut rapid.”

Țările G7 au declarat luni că sunt pregătite să implementeze „măsurile necesare” ca răspuns la creșterea prețurilor globale la petrol, dar nu s-au angajat să elibereze rezervele strategice.