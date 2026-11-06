Armenia vrea relaţii diplomatice cu Turcia. „Sunt încrezător”

Armenia este încrezătoare că va stabili în curând relaţii diplomatice cu Turcia, a declarat vineri premierul armean Nikol Paşinian, conform EFE și Agerpres.

„Armenia şi Turcia nu au stabilit încă relaţii diplomatice, dar sunt încrezător că o vor face în viitorul apropiat, odată cu recunoaşterea reciprocă a integrităţii teritoriale, suveranităţii şi frontierelor fiecărei ţări”, a spus Paşinian.

În ziua precedentă, el şi-a anunţat intenţia de a participa la conferinţa climatică COP31, care se va desfăşura luna aceasta în Turcia. Aceasta ar fi a treia călătorie a premierului armean în Turcia, după vizitele din 2023 şi 2025.

Nikol Paşinian, un susţinător ferm al apropierii Armeniei de Occident şi al normalizării relaţiilor cu ţările vecine, a declarat în 2018, la scurt timp după preluarea mandatului, că este dispus să accepte o reconciliere între Erevan şi Ankara fără condiţii prealabile din partea ţării sale.

De ce Armenia şi Turcia nu au relaţii diplomatice

Armenia şi Turcia nu au relaţii diplomatice, întrucât Ankara refuză să recunoască genocidul a 1,5 milioane de armeni comis în 1915 de Imperiul Otoman.

În 1993, în timpul primului război dintre Armenia şi Azerbaidjan asupra provinciei azere cu populaţie armeană Karabah, Turcia a decis să închidă unilateral graniţa cu Armenia, ca măsură de solidaritate cu Azerbaidjan, ţară apoi învinsă militar de Armenia, care a preluat atunci controlul asupra provinciei Karabah, recucerită în cele din urmă în întregime de armata azeră în septembrie 2023.

În decembrie 2021, la un an după ce Azerbaidjanul a câştigat, cu ajutorul militar turc, al doilea război din Karabah, Ankara a anunţat că va face primii paşi pentru normalizarea relaţiilor cu Erevanul, respectiv numirea unor reprezentanţi oficiali şi restabilirea zborurilor directe între cele două ţări.

A doua zi, Armenia şi-a exprimat disponibilitatea de a-şi normaliza relaţiile cu Turcia fără condiţii prealabile, o decizie pe care nu toţi armenii o văd cu ochi buni şi care a ridicat de asemenea obiecţii în rândul reprezentanţilor marii diaspore armene.