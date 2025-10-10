Armistițiul din Gaza a intrat efectiv în vigoare, după o dimineață de bombardamente intense / Zeci de mii de palestinieni se întorc în nord / Anunțul lui Netanyahu

Zeci de mii de palestinieni se întorc în nordul Gazei după armistițiu. FOTO: Abdel Kareem Hana / AP / Profimedia

Israelul a încetat vineri focul în Gaza, astfel că prima fază a acordului de pace a intrat în vigoare puțin după prânz, după doi ani de război. Planul mai amplu propus de președintele american Donald Trump include însă multe întrebări fără răspuns, referitoare la viitorul Hamas și al Gazei, scriu Associated Press și Reuters.

Armistițiul dintre Israel și Hamas a intrat efectiv în vigoare vineri în Gaza, a anunțat armata israeliană, la câteva ore după ce guvernul a aprobat un acord pentru încetarea luptelor și schimbul ostaticilor rămași cu prizonieri palestinieni.

Zeci de mii de oameni care se adunaseră în Wadi Gaza, în centrul Gazei, dimineața, au început să se îndrepte spre nord după anunțul armatei, la ora locală 12:00.

Ceva mai devreme, palestinienii au spus că bombardamente intense au avut loc în unele părți ale Gazei pe parcursul dimineții de vineri.

Armistițiul reprezintă un pas important către încheierea unui război devastator de doi ani, care a ucis zeci de mii de palestinieni, a devastat Gaza, a destabilizat Orientul Mijlociu și a lăsat zeci de ostatici, vii și morți, în ascunzătorile Hamas.

Cu toate acestea, planul mai amplu propus de președintele american Donald Trump include multe întrebări fără răspuns, referitoare la viitorul Hamas și al Gazei.

O scurtă declarație a biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, vineri dimineața, a anunțat că Cabinetul a aprobat „schița” unui acord pentru eliberarea ostaticilor, fără a menționa alte aspecte ale planului care sunt mai controversate.

Trupele israeliene au început să se retragă către liniile de desfășurare convenite, a declarat armata. Un oficial israelian din domeniul securității, care a vorbit sub acoperirea anonimatului, a declarat că armata va controla aproximativ 50% din Gaza din noile poziții.

Anunțul lui Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu i-a ascultat pe cei care spuneau că nu va fi posibil să aducă ostaticii acasă, scrie Reuters. În timpul unui discurs adresat publicului vineri, 10 octombrie, el a spus că „securitatea Israelului” este cea care i-a ghidat deciziile politice.

„Am crezut că, dacă vom aplica o presiune militară puternică, combinată cu o presiune diplomatică puternică, vom reuși cu siguranță să ne recuperăm toți ostaticii”, a spus el, potrivit Times of Israel.

Ulterior, el a adăugat: „Asta înseamnă atingerea obiectivelor războiului, inclusiv recuperarea ostaticilor, eliminarea amenințării balistice și nucleare din partea Iranului, care ne punea în pericol existența aici, și ruperea axei iraniene, din care Hamas este o componentă centrală”.

În altă parte a discursului, prim-ministrul a mai spus că armata israeliană rămâne în Gaza pentru a exercita presiune asupra Hamas până când acesta se va dezarma.

El i-a mulțumit, de asemenea, „marelui său prieten”, președintele american Donald Trump, spunând că presiunea diplomatică și prezența militară sunt „combinația puternică” care „va determina Hamas să ne elibereze toți ostaticii, în timp ce IDF rămâne adânc în interiorul Fâșiei și deține toate pozițiile cheie”.

Bombardamentele au continuat vineri dimineața

În tabăra de refugiați Nuseirat din centrul Gazei, Mahmoud Sharkawy, unul dintre numeroșii palestinieni care s-au adăpostit acolo după ce au fost strămutați din orașul Gaza, a declarat că bombardamentele de artilerie s-au intensificat în primele ore ale zilei de vineri, înainte de anunțul armatei.

„Bombardamentele au crescut semnificativ astăzi”, a spus Sharkawy pentru Associated Press, adăugând că avioane militare zburând la joasă altitudine au survolat centrul Gazei.

Locuitorii orașului Gaza din nord au spus, de asemenea, că bombardamente au avut loc în primele ore ale dimineții.

„Este confuz, am auzit bombardamente toată noaptea, în ciuda știrilor despre încetarea focului”, a spus Heba Garoun, care a fugit din casa ei din estul orașului Gaza într-un alt cartier după ce casa ei a fost distrusă.

Detalii despre acord

Un înalt oficial Hamas și negociator principal a ținut joi un discurs în care a prezentat ceea ce el a numit elementele esențiale ale acordului de încetare a focului: eliberarea de către Israel a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, deschiderea punctului de trecere a frontierei cu Egiptul, permiterea fluxului de ajutoare și retragerea forțelor israeliene.

Khalil al-Hayya a declarat că toate femeile și copiii deținuți în închisorile israeliene vor fi, de asemenea, eliberați. El nu a oferit detalii cu privire la amploarea retragerii israeliene din Gaza.

Al-Hayya a spus că administrația Trump și mediatorii au dat asigurări că războiul s-a încheiat și că Hamas și alte facțiuni palestiniene se vor concentra acum pe obținerea autodeterminării și înființarea unui stat palestinian.

„Declarăm astăzi că am ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului și agresiunii împotriva poporului nostru”, a declarat Al-Hayya într-un discurs televizat joi seara.

Pentru a sprijini și monitoriza acordul de încetare a focului, oficialii americani au declarat că vor trimite aproximativ 200 de soldați în Israel, ca parte a unei echipe internaționale mai largi. Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta detalii care nu au fost autorizate pentru a fi făcute publice.