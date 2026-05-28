Armistițiul din Golf, în pericol: Statele Unite au atacat o țintă din Iran, Gardienii Revoluției au început deja represaliile / Petrolul s-a scumpit imediat

Statele Unite au doborât patru drone iraniene și au lansat atacuri asupra unei baze terestre din sudul țării în noaptea de miercuri spre joi, provocând represalii din partea Teheranului, care a vizat o bază americană, acestea fiind cele mai grave ciocniri de la începutul armistițiului, transmit AFP și Reuters.

Patru drone de atac care reprezentau o „amenințare în jurul strâmtorii Ormuz” au fost doborâte, a afirmat o sursă americană pentru France Presse, adăugând că armata americană a lovit, de asemenea, „o stație de control terestră la Bandar Abbas care amenința să lanseze o a cincea dronă”.

„Aceste acțiuni au fost moderate, strict defensive și întreprinse cu intenția de a menține armistițiul”, a afirmat sursa.

Presa iraniană raportase anterior trei explozii puternice în apropierea orașului Bandar Abbas, un oraș portuar situat pe strategica Strâmtoare Ormuz, joi, în jurul orei 01:30 (ora 01:00 în România).

Ca represalii, Gardienii Revoluției Iraniene au anunțat joi că au vizat o bază americană. Nu au precizat care anume, dar, la rândul său, armata kuweitiană a anunțat joi că se confruntă cu „atacuri efectuate cu rachete și drone”.

De asemenea, forțele iraniene au tras focuri de avertisment către patru nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz, a afirmat joi dimineață televiziunea de stat (Irib), fără a oferi detalii cu privire la tipul navelor sau la naționalitatea acestora.

Petrolul s-a scumpit din cauza noilor tensiuni

Escaladarea ostilităților a scos în evidență cât de fragil este armistițiul dintre SUA și Iran, care a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie, temperând speranțele privind un acord de pace și determinând o nouă creștere a prețurilor petrolului.

Prețurile petrolului, care scăzuseră cu peste 5% miercuri, au înregistrat o revenire după apariția informațiilor privind escaladarea ostilităților, notează Reuters. Contractele futures pe țițeiul american au înregistrat o creștere de peste 3%, în timp ce acțiunile de pe burse au scăzut și dolarul s-a apreciat.

La o ședință de cabinet de miercuri la care a participat și presa, Trump a negat informațiile dintr-un material televiziunii de stat iraniene care afirma că a obținut o versiune neoficială a unui acord de pace ce prevede restabilirea transportului comercial prin strâmtoare la nivelurile dinainte de război în termen de o lună, Iranul și Omanul urmând să gestioneze traficul în comun.

Trump a afirmat că nicio țară nu va deține controlul asupra căii navigabile și a părut să amenințe Omanul, o țară cu care SUA are legături militare și economice de zeci de ani.

„Nimeni nu va controla (strâmtoarea)”, a spus Trump. „Sunt ape internaționale și Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți sau va trebui să-i aruncăm în aer. Ei înțeleg asta, vor fi bine”, a adăugat el.

Trump a adăugat că nu este încă mulțumit de un acord cu Iranul și că SUA nu discută despre relaxarea sancțiunilor împotriva țării.