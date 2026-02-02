„Armistițiul energetic” dintre Ucraina și Rusia s-a încheiat înainte de termenul anunțat de Trump. Zeci de localități în beznă după ultimele atacuri / Când au loc din nou negocieri directe. Avertismentul unui general american

Un voluntar distribuie băuturi calde participanților la o petrecere în aer liber într-un cartier rezidențial din Kiev, pentru a le ridica moralul în timpul întreruperilor masive de curent și a încălzirii centrale Foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Rusia a reluat luni atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Cerkasî și în peste 160 de localități din întreaga țară, potrivit Kyiv Post.

Tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că a doua rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc la Abu Dhabi în 4 și 5 februarie, relatează agenția de stat rusă Tass.

Potrivit Kremlinului, diferențele dintre cele două tabere s-au redus în privința unor aspecte, dar nu și în privința celor mai complexe.

„Putem confirma că această a doua rundă [de discuții privind securitatea] va avea loc la Abu Dhabi miercuri și joi. Într-adevăr, acestea [discuțiile] erau inițial programate pentru duminica trecută, dar calendarul celor trei părți a necesitat o ajustare suplimentară”, a spus Peskov.

Pe 23 și 24 ianuarie, Abu Dhabi a găzduit prima rundă de consultări. Grupul de negociatori ruși a fost condus de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a condus negociatorii ucraineni.

Armistițiul care s-a încheiat înainte de termen

Cele două tabere se vor întâlni în Emiratele Arabe Unite în timp ce Moscova a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. „Armistițiul energetic” s-a încheiat înainte de termenul de o săptămână anunțat de Trump, întrucât Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat ministrul adjunct al Energiei, Artem Nekrasov, în cadrul unei conferințe de presă.

„Ca urmare a atacurilor inamicului asupra infrastructurii energetice, locuitorii din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasîi au rămas fără energie electrică”, a afirmat acesta, adăugând că lucrările de reparații la instalațiile energetice avariate sunt în curs de desfășurare.

„Din cauza condițiilor meteorologice severe, peste 160 de localități din regiunile Odesa, Mikolaiv și Kirovohrad rămân fără energie electrică”, a spus el, adăugând că lucrătorii din sectorul energetic regional lucrează non-stop pentru a repara liniile avariate.

Trump anunța joi armistițiu de o săptămână

Atacurile au loc în ciuda faptului că Trump a anunțat joi că a convenit cu Vladimir Putin ca armata rusă să nu atace rețeaua electrică a Ucrainei timp de o săptămână, dacă ucrainenii vor face același lucru. El motiva decizia prin vremea extrem de rece din Ucraina.

„Deci, în primul rând, cu toții avem calendare, cu toții știm să le citim, nu este vorba de o săptămână, așa cum a spus Trump, pentru că Kremlinul vorbește despre două zile și jumătate. În realitate, este mai degrabă vorba de 60 de ore, de la un moment neclar din 29 ianuarie până la sfârșitul zilei de 2 februarie”, remarcă jurnalistul ucrainean Stefan Korshak, într-o opinie semnată în Kyiv Post.

Ucraina nu are un armistițiu oficial cu Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 30 ianuarie, dar Kievul a indicat că este gata să respecte o încetare reciprocă a atacurilor energetice dacă Moscova încetează să mai atace prima.

„Nu este un acord. Este o oportunitate”, a spus Zelenski. „Dacă Rusia nu ne atacă, nu vom riposta.”

Încercările anterioare de a ajunge la un armistițiu energetic, inclusiv moratoriul de 30 de zile negociat de Trump în primăvara anului 2025 și propunerea lui Zelenski din decembrie 2025, nu au dat rezultate durabile, Kremlinul afirmând că urmărește „o pace stabilă, garantată și pe termen lung” și că, prin urmare, nu este dispus să adopte măsuri temporare pentru a opri violența.

Rusia este „absolut” în război cu Europa

Între timp, Ben Hodges, fostul comandant general al armatei americane în Europa, a avertizat că „Rusia este absolut în război cu Europa, chiar dacă nu recunoaștem acest lucru sau nu vrem să credem”, potrivit The Guardian.

Hodges a spus că descrierea acțiunilor Rusiei ca „război hibrid” este „teribilă” și înșelătoare, deoarece nu surprinde în mod adecvat amploarea activităților ostile ale Rusiei.

El a avertizat că rușii vor ca europenii să „înceteze să mai sprijine Ucraina” și că „până când nu vom putea să le aplicăm rușilor consecințe pentru ceea ce fac, acest lucru va continua în fiecare zi”.

Generalul a insistat că Europa ar trebui să se concentreze pe sprijinirea Ucrainei și pe consolidarea capacităților sale de apărare:

„Europa se poate apăra cu siguranță. Vă rog, nu vă mai plângeți. De ce vă plângeți atât de mult că, dacă SUA pleacă, ce vom face? Haideți… Europa… de ce suntem atât de speriați: «vă rog, nu plecați, SUA să nu plece…» Vă rog, opuneți-vă președintelui. Trageți-ne la răspundere. Făceți-ne să respectăm promisiunile”.

Hodges și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de Donald Trump și de recentele remarci ale secretarului său de apărare, Pete Hegseth, spunând că i s-a „răsucit stomacul” auzind comentariile președintelui cu privire la sacrificiul alianței NATO în Afganistan.

„Ce face ca NATO să aibă succes? Motivul pentru care Uniunea Sovietică nu ne-a atacat niciodată în mod convențional… nu este faptul că am investit miliarde de dolari în echipamente. Ci faptul că ei au știut întotdeauna că vom interveni cu toții”, a încheiat el.