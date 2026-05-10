Armistițiul Rusia-Ucraina: Ce încălcări ale încetării focului s-au raportat duminică

Autoritățile ucrainene au raportat duminică atacuri cu drone rusești și aproape 150 de ciocniri pe câmpul de luptă în ultimele 24 de ore, în ciuda armistițiului negociat de SUA între Kiev și Moscova, transmite Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu de trei zile, între 9 și 11 mai, pe fondul blocării eforturilor mai ample de pace menite să pună capăt războiului care durează de peste patru ani.

O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a declarat duminică dimineață guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Harkov din nord-est, guvernatorul Oleh Syniehubov a declarat că opt persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor cu drone asupra capitalei regionale și a localităților din apropiere.

Șapte persoane, printre care un copil, au fost rănite în regiunea sudică Herson în urma atacurilor ruse cu drone și artilerie de sâmbătă dimineață, a afirmat duminică guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Un copil a fost, de asemenea, rănit, iar infrastructura a fost avariată în urma atacurilor ruse asupra regiunii sud-estice Dnipropetrovsk, a spus șeful regional Oleksandr Hanzha.

Separat, forțele aeriene ale Kievului au declarat că Rusia a lansat 27 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei în timpul nopții – un număr mai mic decât de obicei – dar că apărarea aeriană le-a doborât pe toate.

În raportul său de dimineață, Statul Major General al Ucrainei a declarat că au avut loc 147 de ciocniri de-a lungul liniei frontului.

În ciuda acestor rapoarte, oficialii ucraineni nu au comentat public nicio încălcare a armistițiului negociat de SUA, care ar urma să includă și un schimb de 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte.

La începutul acestei săptămâni, Ucraina și Rusia au anunțat fiecare separat armistiții – începând de miercuri și respectiv de – dar s-au acuzat rapid reciproc de încălcarea acestora.