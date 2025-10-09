Art Directors Club aduce la viață singurul festival de creativitate din România

Creativitatea este mantra acestor vremuri și pe bună dreptate. Vremuri agitate și instabile, dominate de schimbări tehnologice masive, în care oamenii încearcă să țină pasul cu inteligența artificială, să o înțeleagă și să intre într-un parteneriat în care să nu își piardă sufletul.

Creativitatea rămâne ultima redută. Este un fel de a domestici realitatea sălbatică și de a păstra echilibrul printre transformările unei lumi care devine de nerecunoscut. Tocmai de aceea, merită sărbătorită în toate formele ei: în ideile care schimbă perspective sau aduc bucurie, în proiectele care inspiră comunități și au curajul de a încerca ceva nou.

Și asta face ADC*RO Awards, singura competiție din România care premiază excelența în creație, design și comunicare vizuală în publicitate. Aduce împreună industria creativă din România și specialiști internaționali în juriu și recunoște munca valoroasă. Festivalul este un exercițiu de încredere în puterea ideilor de a schimba industria și comunitatea.

Un loc de întâlnire pentru idei valoroase și perspective diferite

De ce e important ca cele mai bune și curajoase forme de creativitate să fie premiate? Pentru că recunoașterea ideilor valoroase creează standarde necesare, într-o epocă a schimbărilor continue. Competiția ADC*RO Awards a apărut și din acest motiv: de a celebra creativitatea și perspectivele diferite de a privi lumea, de a crea o energie comună care să alimenteze următoarele idei bune și proiecte curajoase.

După mai mulți ani în care, în industria creativă, a lipsit un festival dedicat creației, ADC*RO Awards s-a conturat ca un eveniment-reper pentru industrie. Legată inițial de programul-barometru al Asociației ADC*RO, Topul ADC, competiția a devenit un festival de sine-stătător, cu un juriu format din nume importante ale publicității internaționale.

A doua ediție ADC*RO Awards și-a anunțat oficial startul.

Lucrările pot fi înscrie pana pe 29 octombrie, prin intermediul platformei IQads.

Gala ADC*RO Awards va avea loc vineri, 14 noiembrie la teatrul Apollo111.

Juriu internațional, standarde globale

Un element definitoriu al ADC *RO Awards este juriul internațional, care asigură obiectivitate și aliniere la standarde globale.

Anul acesta, președinta juriului ADC*RO Awards este Pum Lefebure, co-fondatoare și Chief Creative Officer la Design Army (SUA).

Născută în Thailanda și stabilită în SUA, Pum Lefebure este o creativă multi-premiată, recunoscută pentru campanii internaționale create pentru branduri ca Adobe, Netflix, PepsiCo, The Ritz-Carlton sau Hong Kong Ballet.

De-a lungul carierei sale, a fost președintă de juriu la Cannes Design Lions, One Show Design, AdFest și London International Awards, iar munca sa a fost premiată cu distincții de la D&AD, One Show, ADC, Red Dot, AIGA, SPD și TDC.

Jurizarea online a finalistelor se desfășoară între 30 și 6 octombrie.

Lucrările înscrise vor fi evaluate de juriul internațional pentru următoarele categorii:

Film & Audio

Print & Outdoor

Interactive & Mobile

Design

Brand Experience

Integrated & Innovation

În cadrul Galei ADC *RO Awards se vor acorda premiile Bronz, Silver și Gold în fiecare categorie, iar în final juriul va nominaliza și va alege Grand Prix-ul festivalului.

Festivalul beneficiază de susținerea The Institute, care va expune premiile categoriei de Design în cadrul Romanian Design Week 2026.

Înscrieri

Înscrierile au loc în perioada pana in data de 29 octombrie, prin intermediul platformei IQads, in acest form.

Lucrările premiate lunar în cadrul Top ADC beneficiază de un tarif special de 100 EUR per înscriere, iar pentru celelalte lucrări, taxa de participare este de 180 EUR per înscriere.

Cei care se înscriu în perioada 8-15 octombrie beneficiază de promoția early bird: 80 de euro pentru castigatoarele din Top ADC si 150 de euro pentru celelalte lucrari.

Guideline:

Pasii: Inscrierea Online >> Plata pentru inscriere in contul asociatiei / Emiterea facturii >> Validarea Inscrierii

Intrucat juriul este strain, atat descrierea campaniei (CONTEXTUL) cat si creativele (ad-urie campaniei) trebuie inscrise in engleza, respectiv cu text subtitrat in formular.



Dupa inscriere vei primi un mail cu detalii de la organizatori si cu factura corespunzatoare inscrieriilor facute.



Plata se face de catre agentia/compania care a inscris in contul asociatiei.

Suma corespunzatoare inscrierii, platita in RON, la cursul zile platii in:

IBAN: RO54RNCB0072126565630001, BCR | Asociatia Art Directors Club Romania



Suma corespunzatoare inscrierii, platita in RON, la cursul zile platii in: IBAN: RO54RNCB0072126565630001, BCR | Asociatia Art Directors Club Romania O campanie se poate inscrie la mai multe categorii, fiecare categorie fiind considerata o inscriere.



Pentru informatii sumplimentare va raspunde Ioana Dogaru – Ioana_Dogaru@heist-industries.com

Ioana este Project Manager pentru ADC*RO Awards

ADC *RO Awards este și un exercițiu de încredere în puterea ideilor de a schimba industria și comunitatea.

Munca celor care se ocupă cu această resursă imprevizibilă, creativitatea, merită recunoscută și dată mai departe.

Festivalul ADC*RO Awards, singura competiție de creație publicitară

După mai mulți ani în care în peisajul festivalurilor de comunicare din România a lipsit un festival dedicat creației publicitare, sub bagheta ADC*RO se cristalizează din ce în ce mai clar competiția ADC*RO Awards.

Legată inițial de programul-barometru al Asociației ADC*RO, TOPUL ADC, treptat competiția se desprinde ca un festival de sine-stătător, cu un juriu format din nume importante ale publicității internaționale. În 2024, juriul a beneficiat de bagheta creativă a Susanei Albuquerque, Creative Director Uzina.

Din juriu au făcut parte nume precum: Pum Lefebure, Vice Chairman The One Show for Creativity & Co-founder & Chief Creative Officer Design Army (SUA), Stefanie Huber – Board Member ADC Europe, Independent Creative Director & VP ADC Elvetia, Emiliano Gonzalez, Chief Creative Officer McCann Madrid (Spania), Hannes Boeker, Board Member ADC Europe, Creative Brand Strategist Alpha Tauri/Red Bull (Austria), Janez Rakuscek, Board Member ADC Europe, Executive Creative Director Luna/TBWA (Slovenia), Beqa Meparishvili, Board Member ADC Europe, Chief Creative Officer Windfor’s (Georgia), Rimantas Stanevicius, Board Member ADC Europe, Creative Director Milk (Lituania), Juraj Kovac, Board Member ADC Europe, Creative & Strategy Director, This is Locco (Slovacia), Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer, LePub (Italia), Romulus Petcan, Executive Creative Director Publicis Conseil (Franta).

Despre ADC*RO

Art Directors Club România (ADC*RO) a fost înființat în 2008 și reprezintă o asociație non-profit, al cărei obiectiv este acela de a promova și recunoaște excelența în creativitate.

Misiunea organizației este de a conecta și de a aduce împreună cele mai puternice talente creative și de a le pune la dispoziție instrumente prin care să se manifeste cu solidaritate, generozitate și excelență profesională.

Parteneriat media