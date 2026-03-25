Art Safari New Museum s-a deschis în Amzei 13, într-un spațiu nou, care conectează arta cu energia orașului

Art Safari, cel mai vizitat eveniment dedicat artei din România, și-a deschis porțile într-un nou spațiu expozițional, de cca. 4500 mp, în Amzei 13 din sectorul 1. Nicolae Vermont, Mihai Eminescu și Felix Aftene se numără printreheadlinerii noului sezon, care se desfășoară în perioada 26 martie-19 iulie.

Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari: „De peste 10 ani, ne străduim să redăm Bucureștiului fermecătoare spații uitate și participăm activ la regenerarea culturală și urbană. Art Safari New Museum din Amzei 13, realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, este un spațiu deschis comunității în care patrimoniul, arta contemporană și educația aduc oamenii laolaltă și refac legătura dintre aceștia și oraș. Actualul sezon oferă expoziții excepționale, dar și un program bogat de evenimente, de la tururi ghidate și tururi de noapte, la ateliere pentru adulți, întâlniri cu artiști și experiențe interactive, care combină arta cu timpul liber. Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, o recunoaștere care ne onorează, precum și cu generoasa susținere a Băncii Transilvania. Ne vedem în Amzei 13, gata de explorat arta altfel”.

George-Cristian Tuță, Primarul Sectorului 1 București: „Art Safari este unul dintre puținele muzee nou apărute în țară și ne bucură foarte tare că acest eveniment are loc în Sectorul 1. Este parte din promisiunea noastră de a schimba în bine comunitatea, de a construi un oraș prietenos cu oamenii și cu preocupările lor. Facem pași importanți, în ritm accelerat, pentru a transforma întreaga zonă Amzei în kilometrul zero al unui stil de viață modern și profund urban, noul loc de referință al creativității și al unui stil de viață frumos. Mă bucur că încep să prindă viață planurile noastre, atât în Amzei, cât și în întreg Sectorul 1, cu multe zone care se schimbă în bine concomitent. La cât mai mulți vizitatori, Art Safari!”

Diana Nicolaie,semnează conceptul de arhitectură: „Art Safari New Museum este definit de claritate, materialitate și deschidere urbană, suprafețe vitrate ample, tonuri de alb și gri – care definesc un spațiu flexibil, contemporan. Traseul expozițional, prin Pavilionul Muzeal, Pavilionul Istoric și cel Pavilionul Contemporan, construiește o experiență de vizitare coerentă, în care publicul traversează epoci și perspective, între contemplare, interacțiune și dialog.”

Programul noului sezon expozițional:

Pavilionul Muzeal – Vermont și farmecul Belle Époque

Expoziția invită într-o perioadă de înflorire artistică și socială, cunoscută drept Belle Époque. Este o epocă marcată de dezvoltare economică, prosperitate urbană și o dorință puternică de sincronizare cu marile curente culturale europene, considerată adesea ultima perioadă romantică din istoria României.

„Expoziția urmărește evoluția artistică a lui Vermont în paralel cu transformările epocii, de la arta academică și monumentală, la deschiderea către curentele moderne. Parcursul artistic al lui Vermont se leagă încă din copilărie de numele lui Nicolae Grigorescu, care i-a remarcat talentul timpuriu. Întâlnirea celor doi a avut loc la Bacău, unde Grigorescu își închiriase atelierul în imobilul în care locuia familia Vermont. Tânărul artist l-a însoțit pe Grigorescu în plimbările de lucru și a avut acces direct la procesul de creație, o experiență decisivă pentru formarea sa, continuată mai apoi la Școala de Belle-Arte din București și desăvârșită la Academia de Arte din München, alături de alte nume importante ale vremii” povestește Maria Munteanu, curator.

Scenografia expoziției este semnată de Cosmin Florea.

Pavilionul Istoric – R: Eminescu. Poetul rațional

Expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional” orchestrată de Monica Dumitru, cu „acompaniament” oferit de Erwin Kessler, explorează, cu prilejul celor 175 de ani scurși de la nașterea marelui poet, modul în care figura lui Eminescu a fost reprezentată în arta românească timp de peste un secol. De la primele portrete și ilustrații apărute la sfârșitul secolului al XIX-lea până la reinterpretările contemporane, expoziția reunește lucrări semnate de artiști importanți precum Constantin Lecca, Gheorghe Anghel, Mișu Teișanu, Corneliu Brudașcu sau Mircea Cantor.

„Figura poetului și personajele extrase din poeziile sale au compus încă de foarte timpuriu, imediat după trecerea sa în neființă, un adevărat univers artistic, reprezentat prin desene, gravuri, fotografii, picturi, sculpturi. Este un fel de grădină zoologică eminesciană. Demersul expozițional depășește imaginea rigidă a poetului canonizat și explorează modul în care opera și personalitatea lui Eminescu au fost filtrate, reinterpretate și recontextualizate de generații succesive de artiști”, declară Erwin Kessler, istoric de artă și curatorul expoziției.

Consultant științific: Valentin Coșereanu, Institutul „George Călinescu” al Academiei Române; scenografie: Diana Nicolaie.

Pavilionul Contemporan – Felix Aftene. Jurnal

Concepută ca un jurnal vizual, expoziția reunește lucrări care reflectă teme recurente din practica unuia dintre cei mai apreciați artiști români contemporani – Felix Aftene. Artistul explorează multiple medii de creație: pictură, sculptură, pictură murală și new media, având o practică intensă pe scena națională și internațională. Operele sale se regăsesc în cele mai importante colecții private din România.

„Expoziția Jurnal transpune atelierul meu în spațiul expozițional și invită la o călătorie prin viața mea: lucrări din perioade diferite, obiecte personale și fragmente biografice coexistă fără o ordine cronologică strictă. Pentru mine cea mai duioasă secvență este, probabil, cea a începuturilor: lucrările legate de bunici, copilărie și primele experiențe expoziționale. În ele se simte o bucurie directă și o încredere în imagine și în artă ca instrument de descoperire și de auto-descoperire”, mărturisește artistul Felix Aftene.

Scenografia expoziției este semnată de Diana Nicolaie.

Pavilionul Internațional

Instalația artistei Karoline Babette Kaiser explorează conceptul de „tricotaj social”, practică artistică participativă în care tricotatul nu mai este doar o activitate individuală, ci devine un proces colectiv, creează conexiuni sociale, dialog și comunitate. Karoline Babette Kaiser va susține o serie de ateliere pentru public, iar prezența acesteia este susținută de Goethe-Institut.

În paralel, instalația State of Flux a artistei Anastasiia Lisnycha reflectă instabilitatea realității și felul în care experiența personală și contextul istoric se intersectează într-un proces continuu de transformare. Prezența acesteia este susținută de Centrul Ceh.

Tururi ghidate, evenimente și un program educațional amplu

Expozițiile pot fi explorate și în cadrul tururilor ghidate dedicate studenților, seniorilor sau publicului larg. Cei care doresc să aprofundeze expoziții specifice pot opta pentru tururi ghidate dedicate. Sezonul de evenimente speciale mai include și alte concepte precum Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă – Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare și experiențe memorabile. Mai multe detalii despre evenimente și bilete sunt disponibile pe artsafari.ro.

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Art Safari este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și este susținut de Banca Transilvania, Glo, Mastercard, Lidl, Porsche, Catena, Policolor, Carpet and More, Policolor, Lindab, Epson și alții și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București, ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale (cum ar fi metroul bucureștean). În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

